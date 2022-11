Ehrlicher After-Baby-Body: Jenny Frankhauser präsentiert stolz ihren Post-Schwangerschaftskörper

Vor zwei Monaten ist Jenny Frankhauser, Halbschwester von Daniela Katzenberger, zum ersten Mal Mutter geworden. Statt direkt danach ins Fitness-Studio zu rennen und den Körper wieder zu stählen, genießt sie ihr Baby-Glück – und zeigt sichtlich stolz ihren ehrlichen After-Baby-Body.

Die Bezeichnung "After-Baby-Body" muss doch für jede frisch gebackene Mama ein Schlag ins Gesicht sein. Durch zahlreiche prominente Beispiele wird suggeriert, man müsse nach der Geburt schnellstmöglich wieder in Form und sexy sein. Jenny Frankhauser bricht jetzt mit dieser Ansicht und gibt einen ehrlichen Einblick, wie ein Körper zwei Monate nach einer Entbindung aussieht.

Jenny Frankhauser zeigt After-Baby-Body: "Ich bin meinem Körper dankbar"

Statt eines durchtrainierten und flachen Bauchs zeigt die Halbschwester von Daniela Katzenberger stolz ihre Rundungen. "Ich bin meinem Körper so unfassbar dankbar", schreibt sie zu einem Foto auf Instagram, auf dem sie lediglich in Unterwäsche posiert. "Danke, dass du uns das größte Wunder geschenkt hast!" Bei dem Wunder handelt es sich wohl um Sohn Damian, der im September 2022 auf die Welt gekommen ist.

Fans feiern Katzenberger-Halbschwester für ehrliches Foto

Die Fans freuen sich darüber, dass Jenny Frankhauser kein Foto mit Sixpack gepostet hat, sondern ein realistisches Bild einer frisch gebackenen Mama veröffentlicht. "Das ist halt mal ein After-Baby-Body, bei dem man sieht, dass auch wirklich ein Baby drin war und man als andere Frau keine Komplexe kriegt", schreibt ein Follower in den Kommentaren. Von anderen Müttern bekommt sie ebenfalls viel Zuspruch: "Mein Bauch sieht auch so aus nach der Schwangerschaft und das ist vollkommen normal und vollkommen ok so!"

Jenny Frankhauser präsentiert ihr Mama-Glück jedoch nicht nur auf Instagram. Fans und Follower können ihren Weg zur Geburt in der Reality-Doku "Jenny & Steffen im Babyglück" im TV mitverfolgen.