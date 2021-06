Ehemalige TV-Buddies: Wie ist das Verhältnis von Gülcan Kamps und Collien Ulmen-Fernandes heute?

Zu ihren Zeiten beim Musiksender VIVA waren Gülcan Kamps und Collien Ulmen-Fernandes ein unzertrennliches Duo und hatten danach sogar ihre eigene Sendung. Doch wie ist das Verhältnis heute? Haben die beiden noch Kontakt?

Collien Ulmen-Fernandes und Gülcan Kamps begannen ihre Karrieren beim Musiksender VIVA. Gemeinsam gings anschließend für die ProSieben-Show "Gülcan und Collien ziehen aufs Land" auf den Bauernhof. Doch waren Gülcan und Collien wirklich Busenfreundinnen? Treffen sie sich heute noch?

Gülcan Kamps und Collien Ulmen Fernandes: So trennten sich ihre Wege

Nach ihrer Zeit bei VIVA haben sich die beruflichen Wege der beiden getrennt. Gülcan verließ den Sender 2010 und ist seither in verschiedenen Formaten wie "Promi Shopping Queen" (2012), "Grill den Henssler" (2016) und "Buchstaben Battle" (2020) aufgetreten. Collien blieb VIVA noch bis 2015 treu und steht auch heute noch erfolgreich als Moderatorin ("Die Alm", 2021) und Schauspielerin ("jerks" und "Das Traumschiff") vor der Kamera.

Gülcan über Collien: "Wir waren anfangs 'nur' Kolleginnen"

Auch privat haben die beiden ehemaligen TV-Freundinnen offenbar nichts mehr miteinander zu tun. Im August 2020 erklärte Gülcan Kamps via Instagram: "Wir waren anfangs 'nur' Kolleginnen und haben durch die häufigen Drehs uns angefreundet und auch privat gut verstanden. Wir haben jedoch mehr zusammen gearbeitet als privat Zeit miteinander verbracht." Nach ihrer gemeinsamen Zeit bei VIVA sei dann jede ihrer Wege gegangen und der Kontakt durch Umzüge in verschiedene Städte abgebrochen.

So denkt Collien Ulmen-Fernandes über ihre Zeit mit Gülcan

Collien Ulmen-Fernandes sieht die Lage ähnlich wie Gülcan. Im Gespräch mit " " verriet sie im Juni 2021: "Ich habe mit so ziemlich allen VIVA-Kollegen nicht mehr so richtig viel zu tun." Das habe vor allem mit der Entfernung zu tun, da Gülcan in Düsseldorf lebt.

Und wie war's damals – Freundinnen oder eher Kolleginnen? "Das war bei allen VIVA-Kollegen so halb freundschaftlich und halb kollegial, wir sind natürlich auch mal alle zusammen essen gegangen", sagte Collien dazu. "Aber darüber hinaus war das eigentlich mehr eine Kolleginnen-Beziehung, wie mit allen anderen auch."