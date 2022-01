Ehe-Aus bei Michelle Hunziker und Ehemann Tomaso Trussardi - erstes Statement

Nach acht Jahren ist die Ehe von Michelle Hunziker (44) und Tomaso Trussardi (38) gescheitert. Der Mode-Erbe soll von der Moderatorin verlassen worden sein.

Nach außen hin waren sie wie eine Bilderbuch-Familie, doch offenbar hatten Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi Ehe-Probleme, die nicht mehr zu überwinden waren. Nun haben sich die beiden zur Trennung geäußert.

Tomaso Trussardi und Michelle Hunziker: Ehe-Aus in Freundschaft

Zuerst hatte die berichtet, dass Michelle Hunziker und ihr Ehemann, der italienische Mode-Erbe Trussardi, getrennte Wege gehen. Schon länger sei das einstige Traumpaar nicht mehr gemeinsam gesehen worden. Michelle soll in Mailand leben, während Tomaso im Trussardi-Palazzo in Bergamo wohnt. Zunächst wollte das Management will die Gerüchte nicht bestätigten, aber auch nicht dementieren: "Es gibt dazu keinen Kommentar."

Nun heißt es laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa in einem gemeinsamen Statement von Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi: "Nach zehn gemeinsamen Jahren haben wir uns entschlossen, unseren Lebensplan zu ändern. Wir setzen uns dafür ein, das Aufwachsen unserer wunderbaren Mädchen mit Liebe und Freundschaft fortzusetzen."

Das Ex-Paar, das zwei gemeinsame Töchter hat, Sole (8) und Celeste (6), bittet demnach um Privatsphäre und will sich über das Statement hinaus nicht weiter zur Trennung äußern.

Winter-Urlaub getrennt verbracht

Die letzten gemeinsamen Instagram-Fotos veröffentlichten die beiden im Sommer 2021, seitdem zeigte man sich nicht mehr gemeinsam in den sozialen Netzwerken. An Weihnachten war Michelle Hunziker nur mit ihrer Mutter und den Mädchen auf der Foto-Plattform zu sehen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Erst kürzlich sagte die Blondine dem Schweizer Magazin "Caminada": "In der Liebe sind wir zerbrechlich, wir haben solche Angst, dass die Sache nicht funktioniert." Offenbar ist es so auch gekommen...