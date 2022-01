Sophia Thomalla präsentiert neue Frisur - plötzlich wieder blond

Sophia Thomalla ist wieder blond: Kurz nach Beginn des neuen Jahres hat sich die 32-Jährige für einen neuen Look entschieden. Den Fans gefällt's.

Neues Jahr, neue Frisur - das trifft zumindest im Fall von Sophia Thomalla zu. Die 32-Jährige hat sich einer kleinen Typveränderung unterzogen, ihre Follower sind von dem neuen Look ganz begeistert.

Sophia Thomalla mit neuem Look

Am Donnerstag teilte Sophia Thomalla ein Foto bei Instagram, das sie ganz relaxt im ganz schwarzen Outfit und mit neuer Prachtmähne zeigt. Dazu schrieb sie: "I got my innocence back. At least a little bit", also auf Deutsch: "Ich habe meine Unschuld zurück. Zumindest ein bisschen" und dankt im Anschluss ihrem Friseur.

Fans von Sophia Thomalla begeistert

Das Ergebnis des Termins kann sich sehen lassen: Die Haare der Moderatorin sind wieder deutlich heller mit vielen blonden Highlights. Die Fans sind hin und weg vom Neujahrs-Look von Sophia Thomalla. "Viel schöner das blonde Haar, macht frischer", schreibt eine Followerin und eine andere: "Sieht schick aus...Mir gefällt's." Eine dritte kommentiert: "Back to blond. Gefällt mir bei dir am besten!"

Andere finden: Sophia Thomalla sieht einfach immer top aus! "Immer schön", "Wie immer wunderschön" oder "Einfach ne hübsche Frau!" sind unter dem Post zu lesen.

Eines steht fest: Mit ihrem neuen Look hat Sophia Thomalla bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen.