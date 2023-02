"Du meine Güte": Charles' spontane öffentliche Reaktion auf Harry-Spruch

König Charles und Sohn Prinz Harry haben derzeit nicht das beste Verhältnis. Nach den Enthüllungen von Harry (vor allem über Camilla) wollte ein Fan vom König wissen, ob er Harry zurück in den Schoß der Familie holen wolle. König Charles legte die royale Zurückhaltung ab...

Seltsame aber lustige Reaktion von König Charles III. (74) beim Bad in der Menge an der University of East London. , schüttelte der Monarch beim Besuch des Stratford Campus' gerade die Hände einiger Schaulustiger, als er von einem Fan aufgefordert wurde: "Können Sie Harry zurückbringen?" Zunächst ignorierte Charles den Zuruf, reagierte bei Nachfrage jedoch erst einmal mit einem überraschten: "Wen?"

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Video von König Charles: Schaulustige lachen über "Ach du meine Güte"

Offenbar hatte er die Frage zunächst nicht richtig verstanden. Doch der Fan wurde noch deutlicher und legte einmal mehr nach: "Harry. Ihren Sohn!" Die Reaktion von Charles überrascht: Er brach spontan in Gelächter aus, drehte sich augenblicklich leicht zur Seite ab und murmelte ein "Oh, my dear...". In diesem Fall gleich bedeutet wie im Deutschen ein "Ach du meine Güte".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Streit nach Buch-Veröffentlichung: Harry greift Königshaus an

Die auf den ersten Blick seltsam anmutende Reaktion kommt nicht von ungefähr: Der Streit zwischen Prinz Harry (38) und seinem Vater Charles wird seit einiger Zeit auch öffentlich ausgetragen. Derzeit stellt sich aktuell die Frage, ob Harry und seine Ehefrau, Herzogin Meghan (41), überhaupt zur Krönung aus ihrer Wahlheimat USA nach Großbritannien reisen werden. Die beiden damals noch hochrangigen Royals verließen im Rahmen des sogenannten Megxit den inneren Kreis der britischen Königsfamilie und zogen in Meghans Heimat Kalifornien.

Harry und Meghan bei Krönung wohl nicht auf dem Balkon

Von der Krönungszeremonie ausgeschlossen sind Meghan und Harry aller Wahrscheinlichkeit nach nicht, die beiden müssten sich jedoch mit einem Platz in der zweiten Reihe begnügen. Sollten sie anreisen, werden sie sich aller Voraussicht nach nicht auf dem Balkon dem Volk zeigen dürfen.

Dieses Privileg ist wahrscheinlich König Charles, Königsgemahlin Camilla (75) sowie Thronfolger Prinz William (40), seiner Frau Prinzessin Kate (41) und deren Kinder George (9), Charlotte (7) und Louis (4) vorbehalten, heißt es vonseiten der britischen Presse.