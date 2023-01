Dschungelcamp-Schatzsuche eskaliert: Heftiger Streit zwischen Tessa und Cecilia

Zwischen Tessa Bergmeier und Cecilia Asoro knallt es gewaltig! Nachdem die beiden "Dschungelcamp"-Kandidatinnen bei der Schatzsuche scheitern, kommt es zum Streit – weil Tessa Cecilia trösten wollte.

Mit Tessa Bergmeier (33) im Dschungelcamp kann es schon mal Zoff geben. Das Model geriet nun mit Mitcamperin Cecilia Asoro (26) aneinander und das, obwohl Tessa den Reality-Star nur trösten wollte.

Tessa und Cecilia scheitern bei der Schatzsuche

Zunächst mussten sich die beiden Kandidatinnen von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" gemeinsam auf Schatzsuche begeben. Diese trug den Titel "Hochstapler".

"Beantwortet die ersten vier Fragen und baut anhand eurer Lösungen einen Turm aus den großen, roten Würfeln. Die Zahlenreihenfolge bildet euren Code für das linke Schloss an der Schatztruhe. Die anderen Fragen bilden den Code für das rechte Schloss. Schafft ihr es, die Schlösser vor dem dritten Gong zu öffnen, gehört die Schatztruhe euch", heißt es in der Spielanleitung.

Tessa, die an einem Kran hing, musste Cecilia, die den Kran steuerte, Anweisungen geben. Hier sind also Kommunikation und Teamwork gefragt. Am Ende scheiterten die beiden Frauen an zwei Fehlern und konnten die Schatztruhe nicht öffnen. Tessa versuchte Cecilia daraufhin aufzumuntern.

Cecilia: "Ich kenne so eine Sprechweise nicht, wenn man mich 'Baby' und so nennt"

Offene Kommunikation ist ja bekanntlich die beste Lösung, um Probleme aus der Welt zu schaffen. Und so teilte Cecilia ihrer Mitstreiterin nach der Schatzsuche mit, was sie stört: "Du sprichst manchmal mit mir, als ob ich ein Baby bin, du machst dann so eine Babysprache. Da fühle ich mich getriggert."

Tessa nimmt das Feedback dankbar an und verspricht Besserung: "Gut, dass du mir das sagst, das appreciate ich, dann mache ich es das nächste Mal anders. Ich wollte dich einfach nur trösten. Mach' ich nicht mehr." Das Thema könnte damit erledigt sein, ist es aber nicht...

"Ich kenne so eine Sprechweise nicht, wenn man mich 'Baby' und so nennt", setzte Cecilia nach. Tessas provokante Reaktion darauf: "Dann meide ich dich, weil es meine Art ist, so zu sprechen. Aber lass uns besser nicht mehr weiter darüber sprechen – ich höre, dass du schon sehr aggressiv bist." Zu viel für Cecilia. "Sag mal, was redest du da? Du hast zwei Gesichter. Manchmal switchst du und redest so heftig, obwohl dir keiner was getan hat."

Für Tessa brachte es das Fass zum Überlaufen. Bevor sie die angespannte Situation verließ, folgte allerdings noch eine lautstarke Ansage an Cecilia: "Du brauchst mich für meine liebevolle Art nicht angreifen. Wer bist du, mich zu kritisieren? Nimm bitte Abstand, rede mit dir selbst. Ich habe nichts falsch gemacht. Du hast Null Respekt. Es reicht, Cecilia. Geh weg und lass mich in Ruhe."

