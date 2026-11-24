In wenigen Monaten öffnet das Dschungelcamp wieder seine Pforten, denn auch 2027 wird es eine neue Staffel "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" geben. Welche Promis wagen sich als Kandidaten in den australischen Busch? Die AZ kennt die neuesten Gerüchte und Spekulationen zu den künftigen VIP-Teilnehmern.

Wenn der Spruch "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" durch den australischen Busch hallt, ist wieder die Zeit fürs Dschungelcamp gekommen. Bis zum Start der neuen Staffel dauert es nicht mehr lange, Anfang 2027 ist es so weit. Die meisten Kandidaten dürften bereits ihre Verträge unterschrieben haben. Wer wird als Promi-Teilnehmer gehandelt? Die Abendzeitung klärt auf.

Wie der Vater: Sohn von Thorsten Legat schielt auf Dschungelkrone

Vor zehn Jahren wagte Thorsten Legat den Gang ins Dschungelcamp und schaffte es sogar auf den dritten Platz. Seither ist der einstige Fußballer aus der Reality-Branche nicht mehr wegzudenken. Aber auch sein Sohn hat bereits TV-Karriere gemacht und will nun offenbar in die Fußstapfen seines Vaters treten. Nico Legat soll "Bild" zufolge 2027 bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" dabei sein.

Reality-TV-Star Nico Legat ist offenbar scharf auf die Dschungelkrone. © imago/Christoph Hardt

RTL-Star bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!": Isabell Horn soll dabei sein

Der nächste Name eines möglichen Dschungelcamp-Kandidaten wird in den Ring geworfen. Wie "Bild" berichtet, hat sich Schauspielerin Isabell Horn für das Trash-Format verpflichtet. Die 42-Jährige, die unter anderem aus GZSZ und "Alles was zählt" bekannt ist, bringt etwas Reality-Erfahrung mit: Sie war bereits in "Das perfekte Promi-Dinner", "Grill den Henssler" und "Promi Shopping Queen" zu sehen. Wie sie sich im australischen Busch schlagen wird?

Isabell Horn soll 2027 im Dschungelcamp dabei sein. © BrauerPhotos/J.Harrell

Münchner im Dschungelcamp: Serkan Yavuz gilt als heißer Anwärter

2026 nahmen seine Ehefrau und seine Affäre am australischen Lagerfeuer Platz, in der nächsten Staffel könnte es nun endlich für Serkan Yavuz so weit sein. Der Münchner TV-Star war schon diverse Male als Promi-Begleitung eines Kandidaten in Australien dabei, heuer soll er nun selbst Teilnehmer im Dschungelcamp werden. Nach Informationen der "Bild" gilt Yavuz bereits als gesetzt. Bei den zahlreichen TV-Skandalen, die er sich über die Jahre geleistet hat, kann er sicherlich viel aus dem Nähkästchen plaudern.

Zieht Serkan Yavuz 2027 ins Dschungelcamp ein? © imago/Future Image / Robert Schmiegelt

Dschungelcamp 2027: Rekord-Gage für Michelle?

Sie ist eine der bekanntesten Schlagersängerinnen Deutschlands, stand auf den ganz großen Bühnen und hat in ihrer Karriere so manche Höhen und Tiefen erlebt. Jetzt könnte Michelle vor einem ganz neuen Abenteuer stehen – und das führt sie ausgerechnet in den australischen Dschungel! Wie die "Bild" berichtet, soll die Schlager-Ikone Anfang 2027 bei der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" als Kandidatin antreten.

Und offenbar lässt sich der Sender den prominenten Neuzugang einiges kosten. Nach Informationen der "Bild" soll Michelle eine der höchsten Gagen in der Geschichte des Dschungelcamps erhalten. Wie viel die Sängerin tatsächlich für ihren möglichen Ausflug in den australischen Busch erhalten soll, ist allerdings nicht bekannt.

Michelles lange blonde Haare sind Geschichte. © imago/Panama Pictures / Christoph Hardt

Detlef Soost: Von "Popstars" ins Dschungelcamp?

Detlef Soost ist ein echtes TV-Urgestein: Der Choreograf prägte die Fernsehlandschaft der frühen 2000er-Jahre und sorgte unter anderem mit der Castingshow "Popstars" für unvergessliche TV-Momente. Nachdem er 2024 bei "Let's Dance" den dritten Platz belegen konnte, wäre das Dschungelcamp ein nächstes potenzielles RTL-Format für den Familienvater. Das finden zumindest Elena Gruschka und Lars Tönsfeuerborn. Im Februar 2025 äußerten die beiden in ihrem gemeinsamen Podcast, sich den Choreografen gut im Dschungelcamp vorstellen zu können. Soost selbst hat bislang allerdings keine IBES-Ambitionen geäußert.

Detlef Soosts Name wurde von Promi-Kollegen in den Dschungelcamp-Ring geworfen. © ddp images

"Der maskuline Mann": Aleks Petrovic unter den möglichen Kandidaten

Er wäre nach Gigi Birofio und Umut Tekin die nächste Red Flag im australischen Busch: Reality-Darsteller Aleks Petrovic. Bekannt wurde der Fitness-Freak einst durch Formate wie "Love Island" und "Are You The One?". Mit seinen aufbrausenden und frauenfeindlichen Auftritten bei "Temptation Island VIP", "Sommerhaus der Stars" oder "Prominent getrennt" schuf sich Petrovic ein toxisches Image, das im deutschen Reality-TV nur noch schwer zu toppen ist.

Aleks Petrovic hat sich im deutschen Reality-TV nicht nur Freunde gemacht. Mischt er bald das Dschungelcamp auf? © imago/Gartner

Seine Teilnahme würde RTL jedenfalls einiges an Aufmerksamkeit bescheren – und dem "maskulinen Mann", wie sich Petrovic einst selbst bezeichnete, die Chance geben, sich von einer anderen Seite zu zeigen. "Dschungelcamp wäre sehr interessant. Da wirst du ganz anders gefordert", schwärmte der Reality-Darsteller 2024 in einem . Doch er gab auch zu: "Ich ekle mich vor Kakerlaken und Spinnen." Ob sich Petrovic dennoch in den Flieger nach Australien setzen wird? Er zählt zumindest schon seit Jahren zu den besonders heiß gehandelten Namen.

Claudia Obert will freiwillig ins Dschungelcamp

Jahrelang hat Claudia Obert alle Angebote von RTL, bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" dabei zu sein, abgelehnt. Doch inzwischen hat die Unternehmerin ihre Meinung geändert. In einem Instagram-Reel mit Ex-Kandidat Stephen Dürr macht sie eine Ankündigung: "Ihr wolltet euch nicht mehr melden, weil ich immer nein gesagt habe. Aber jetzt geht’s los. Ich bin dabei." Ob RTL nun zugesagt hat, bleibt noch abzuwarten.

Claudia Obert könnte sich Tipps von ihrer guten Freundin und Ex-Dschungelcamperin Verena Kerth einholen. © imago/Michel Kaers

Tochter einer Schlagerlegende: Joelina Drews wirft Namen in den Ring

Deutlich mehr Sympathiepunkte dürfte die nächste potenzielle Kandidatin erwarten. Schlagersängerin Joelina Drews verriet im Juli 2026, eine Dschungelcamp-Teilnahme nicht auszuschließen: "Ich wäre nicht abgeneigt, weil ich die Challenge geil finde." Die Tochter von Jürgen Drews hat bei "Stepping Out" und "Die Verräter" schon ein wenig Erfahrung im Reality-TV gesammelt – ob sie allerdings schon bereit fürs absolute Trash-Olymp-Format wäre? "Ich glaube, ich wäre generell für Reality-TV sehr langweilig, weil ich so ruhig bin", befürchtete Joelina Drews. Wer weiß, ob RTL sie nicht trotzdem für "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" einkauft.

Musikalisch trat sie in die Fußstapfen ihres Vaters Jürgen Drews (li.). Als Dschungelcamp-Kandidatin würde Joelina Drews ganz eigene Wege gehen. © imago/Bildagentur Monn

Achim Petry im Dschungelcamp 2027? Musiker schließt Teilnahme nicht aus

Drews' Schlagerkollege Achim Petry verriet ebenfalls im Juli 2026, eine Dschungelcamp-Teilnahme in Erwägung zu ziehen: "Ich würde den Dschungel sofort machen", ließ er in seinem Podcast verlauten. Der Sohn von Wolfgang Petry hatte im Herbst 2025 bereits an "Promi Big Brother" teilgenommen und scheint vom Reality-TV nicht abgeschreckt zu sein. Seiner Podcast-Kollegin Joelina Drews schlug er sogar vor: "Komm, lass uns gemeinsam in den Dschungel gehen." Es bleibt spannend, ob zumindest einer der beiden Schlagerstars seinen Worten Taten folgen lässt und tatsächlich in den australischen Busch einzieht.

Achim Petry liebäugelte schon mit dem RTL-Dschungelcamp. Wie viel Ernst steckt dahinter? © imago/Fotostand

Frank Kessler will im Dschungel über Grenzen gehen: "Finde ich geil"

Der nächste potenzielle Dschungelcamp-Kandidat brachte seinen Namen selbst ins Gespräch. Schauspieler Frank Kessler bekundete im Juni 2026: " . [...] So was zu machen, mit so verrückten Spielen und so bekloppten Leuten im Camp, das kriegst du nirgendwo sonst geboten. Das finde ich geil!" Der Rostocker, der unter anderem aus "Die drei von der Müllabfuhr" bekannt ist, meinte: "Ich probiere gerne Dinge aus, die über die Grenzen hinausgehen." Weder die Gruppensituation noch die Insekten würden Kessler großartig abschrecken. Ob unter diesen Voraussetzungen schon jetzt die Dschungelkrone winkt?

Frank Kessler ist ganz heiß aufs Dschungelcamp. © imago/Andreas Weihs

Jimi Blue Ochsenknecht über Dschungelcamp: "Wenn das Angebot stimmt"

Nach seinem Sieg bei "Promi Big Brother" und seiner Teilnahme bei Shows wie "Are You The One? – Realitystars in Love" und "Villa der Versuchung" ist Jimi Blue Ochsenknecht längst im Trash-TV angekommen. Der einstige Kinderstar verriet in seiner Familien-Doku "Diese Ochsenknechts", dass er auch fürs Dschungelcamp zusagen würde – "wenn das Angebot stimmt". Seine Mutter Natascha hatte 2018 eine geschätzte Gage von 170.000 Euro für ihre Teilnahme erhalten.

Jimi Blue Ochsenknecht ist längst nicht mehr nur als Schauspieler oder Musiker aktiv. Der Vater einer Tochter hat Trash-TV für sich entdeckt. © imago/APress

Auch seine Verflossene Yeliz Koc saß bereits am Lagerfeuer im australischen Busch: 2025 nahm sie bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teil und nutzte die Gelegenheit, um über Jimi Blue Ochsenknecht auszupacken. Koc warf dem Vater ihrer Tochter unter anderem vor, keinen Unterhalt zu zahlen und nicht genügend Interesse am gemeinsamen Kind zu zeigen. Ob sich Jimi Blue Ochsenknecht in Australien mit ähnlichen Lästerattacken rächen würde?