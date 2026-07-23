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Jürgen Drews: Seine Tochter spricht über eine "Dschungelcamp"-Teilnahme

Drews bald im "Dschungelcamp"? Jürgen Drews' Tochter Joelina könnte sich eine Teilnahme an der RTL-Ekel-Show vorstellen. Sie wäre einer Teilnahme "nicht abgeneigt".
Paulina Meissner |
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Joelina Drews hat in ihrem Podcast "Drews Cordalis Petry - Kids-Club" über eine mögliche Dschungelcamp-Teilnahme gesprochen.
Joelina Drews hat in ihrem Podcast "Drews Cordalis Petry - Kids-Club" über eine mögliche Dschungelcamp-Teilnahme gesprochen. © imago/Jan Huebner

In ihrem gemeinsamen Podcast "Drews Cordalis Petry - Kids-Club" haben Joelina Drews (30), Achim Petry (51) und Lucas Cordalis (58) über das Reality-TV gesprochen. Dabei verriet Joelina Drews, Tochter von Schlagerlegende Jürgen Drews, dass sie sich eine Teilnahme am RTL-Dschungelcamp durchaus vorstellen könne.

Doch noch "Dschungelcamp"-Teilnahme? Das sagt die Tochter von Jürgen Drews 

Mit Lucas Cordalis hatte sie den richtigen Ansprechpartner: Der Sohn von Costa Cordalis (†75) nahm 2023 an der 16. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" teil und belegte den dritten Platz. Dschungel-Königin wurde in diesem Jahr Djamila Rowe.

Angesprochen auf eine mögliche Dschungel-Teilnahme, erklärte Joelina Drews: "Ich wäre nicht abgeneigt, weil ich die Challenge geil finde." Mit den Spielen habe sie kein Problem - und genau das könnte viele Zuschauerinnen und Zuschauer überraschen, vermutete die 30-Jährige. Doch Cordalis merkte an: "Es gibt ganz andere Herausforderungen, die man nicht sieht."

Lucas Cordalis über das Dschungelcamp: "Jeder hat den Drang sich selbst darzustellen"

Die Challenges seien, so Cordalis, "ein Spaziergang". Deutlich herausfordernder sei das Miteinander im Camp. "Jeder ist ein Profil-Neurotiker, jeder hat den Drang, laut zu sein und rumzuschreien, sich selbst darzustellen."

Achim Petry konnte ebenfalls bereits Reality-TV-Erfahrung sammeln. Im Herbst 2025 nahm er an der 13. Staffel von "Promi Big Brother" teil. Er weiß: "Die Ruhepausen, die du im Dschungel hast, sind viel, viel größer und viel, viel nerviger. Wenn du so Ruhepausen hast, wo nichts passiert und du komplett gelangweilt bist - das nagt viel mehr an dir."

Von einer Teilnahme abhalten würde ihn dies allerdings nicht: "Ich würde den Dschungel sofort machen, komm lass uns gemeinsam in den Dschungel gehen", verkündete er begeistert an Drews und Cordalis gewandt. Joelina Drews zweifelte jedoch: "Ich glaube, ich wäre generell für Reality-TV sehr langweilig, weil ich so ruhig bin."

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