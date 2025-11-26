Dschungelcamp-Kandidaten 2026: Drei Münchner sollen dabei sein

Die Gerüchteküche zum Dschungelcamp 2026 brodelt, erste Promis werden als heiße Kandidaten gehandelt. Welche VIPs könnten als Teilnehmer dabei sein? Die AZ präsentiert die neuesten Gerüchte. Drei Stars aus München sollen hoch im Kurs stehen.

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" lockt jährlich ein Millionenpublikum vor die TV-Bildschirme. Wer als Kandidat ins Dschungelcamp einzieht, hat den Sprung in den Trash-Olymp geschafft. Auch 2026 wird das beliebte Format bei RTL laufen – doch welche Promis werden Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) im australischen Busch begrüßen? Die AZ gibt einen Überblick, wer schon jetzt für die kommende Staffel gehandelt wird.

Nicole Belstler-Boettcher: Tochter von Schauspiel-Ikone bald im Dschungel?

Nicole Belstler-Boettcher dürfte TV-Zuschauern durch ihr Mitwirken in Serien wie "Marienhof" oder "Die Rosenheim-Cops", oder zuletzt auch 2018 durch "Promi Big Brother", ein Begriff sein. Das berichtet "Bild". Sie ist die Tochter der Schauspiel-Ikone Grit Boettcher und ist Münchnerin.

Nicole Belstler-Boettcher machte sich als Schauspielerin einen Namen. Nun soll sie als Dschungelcamp-Kandidatin gehandelt werden. © imago/Marja

Gemeiner TV-Bauer: Patrick Romer im Dschungelcamp?

Patrick Romer, bekannt aus "Bauer sucht Frau" und "Das Sommerhaus der Stars", soll im Januar nach Australien fliegen. Der TV-Bauer machte sich bei vielen Fernsehzuschauern sehr unbeliebt, nachdem er seiner einstigen Freundin Antonia Hemmer fiese Sprüche gedrückt hatte. Ob er schon bald im Dschungelcamp stänkert? Das wird sich in nur wenigen Wochen herausstellen.

Patrick Romer machte sich bei vielen Fans in der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" sehr unbeliebt. Zieht er schon bald ins Dschungelcamp? © imago/Gartner

Soap-Star Stephen Dürr: Fliegt er nach Australien?

Auch Stephen Dürr, der sich als TV-Star in Daily-Soaps wie "Unter uns" oder der Serie "In aller Freundschaft" einen Namen machte, soll als potenzieller Dschungelcamp-Kandidat gehandelt werden. Zuletzt war er 2016 bei "Promi Big Brother" oder in diesem Jahr bei "Kampf der Realitystars" zu sehen.

Stephen Dürr soll laut "Bild"-Informationen Teil des Dschungelcamp-Casts 2026 sein. © imago/Gartner

Ariel Hediger: Schweizerin soll Dschungelcamperin werden

Mit gerade einmal 22 Jahren hat Ariel Hediger bereits für viel Terror im TV gesorgt. Die Schweizerin ist so manchem Trash-TV-Fan durch Formate wie "Are You The One?" ein Begriff, wo sie mit großen Drama-Auftritten für Aufsehen sorgte. Laut " " soll Hediger Teil der kommenden "Dschungelcamp"-Staffel werden.

Heißes Gerücht: Promi-Ehemann bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

Die Reihen im "Dschungelcamp" füllen sich so langsam. Auch Hubert Fella bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" dabei sein. Der Ehemann von Matthias Mangiapane konnte bereits mit "Das Sommerhaus der Stars" (2017) und "Kampf der Realitystars" (2020) TV-Luft schnuppern. Seine bessere Hälfte hatte bereits 2018 im australischen Busch am Lagerfeuer Platz genommen.

Hubert Fella ist mit Realitystar Matthias Mangiapane verheiratet. © BrauerPhotos/F.Seidel

Mirja du Mont im australischen Busch? Ex-Frau von Sky du Mont soll dabei sein

Erst kürzlich hatte Mirja du Mont (49) in einem Interview verraten, eine Dschungelcamp-Teilnahme nicht in Erwägung zu ziehen. Ob sie Fans damit auf eine falsche Fährte locken wollte. Nachdem die zweifache Mutter 2025 bereits "Die Verräter" für sich entscheiden konnte, dürfte sie mit großem Ehrgeiz auch den Flug nach Australien antreten – sofern sich die Gerüchte bewahrheiten sollten.

Mirja du Mont gewann 2025 bei "Die Verräter". Ob sie 2026 das Dschungelcamp für sich entscheiden wird? © imago/PanamaPictures

Schlagerstar im Dschungelcamp: Vincent Gross als Teilnehmer gehandelt

Ein Dschungelcamp ohne Schlagergröße ist eigentlich undenkbar. 2025 gab Anna-Carina Woitschack am Lagerfeuer Geschichten über ihre Beziehung zu Stefan Mross zum Besten, 2026 soll ihr bester Kumpel nun nachziehen. Wie " " berichtet, will sich Vincent Gross bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" beweisen. Doch stimmt das wirklich?

Vincent Gross wird als Kandidat fürs Dschungelcamp 2026 gehandelt. © BrauerPhotos/F.Seidel

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!": Simone Ballack

Simone Ballack soll 2026 Kandidatin bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" sein. Bestätigt wurde dies von RTL bislang nicht. Doch klar ist, mit der Ex-Partnerin von Michael Ballack würde sich der Sender einen großen Promi-Namen ins Dschungelcamp holen. Wie die AZ weiß, wurde die 49-Jährige bereits für die Dschungelcamp-Staffel von 2025 angefragt. Bei den Gagen-Verhandlungen soll man jedoch nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen sein. Jetzt sieht das womöglich anders aus: RTL lockt allem Anschein nach mit einem lukrativen Deal und einer Gage, die Simone Ballacks Ansprüchen entspricht. Die Münchner Freundinnen und die Society freuen sich.

Simone Ballack wurde als Ehefrau von Profifußballer Michael Ballack bekannt. Doch wie sieht es inzwischen privat bei ihr aus? © imago/STAR-MEDIA

Schauspieler Hardy Krüger Jr.: Im Januar im Dschungelcamp?

Sein Vater war die Filmlegende Hardy Krüger. Zwar konnte Hardy Krüger Jr. bislang vielleicht nicht in diese übergroßen Fußstapfen treten, doch hat er sich selbst als Schauspieler einen Namen gemacht. Laut "Bild" will der ehemalige "Let's Dance"-Kandidat im Dschungel vor allem sein wahres Gesicht hinter der öffentlichen Person zeigen.

Hardy Krüger Jr. soll ein angefragter Dschungelcamp-Kandidat sein © imago/star-media

Nach Sommerhaus-Skandal: Umut Tekin bei RTL gefragt

Auf der "Dschungelcamp"-Wunschliste soll auch Umut Tekin stehen. Der TV-Macho wurde durch "Die Bachelorette" und "Temptation Island VIP" einem breiten Publikum bekannt. Mit Freundin Emma Fernlund zog er 2024 ins "Sommerhaus der Stars" – und zoffte sich ins Aus. 2025 gab das Paar seine toxische Beziehung auf.

Umut Tekin und Emma Fernlund sind seit 2024 getrennt © imago images/Future Image / Nicole Kubelka

Einst "Let's Dance"-Sieger, heute umstritten: Gil Ofarim soll ins Dschungelcamp einziehen

Es wäre ein Auftritt, der für Wirbel sorgt: Angeblich soll der Musiker und "Let's Dance"-Sieger Gil Ofarim zum Teilnehmerfeld der nächsten Dschungelcamp-Staffel zählen. Der gebürtige Münchner ist als Solokünstler sowie mit den Musikgruppen "Zoo Army" und "Acht" kreativ unterwegs.

Gil Ofarim soll angeblich ins Dschungelcamp 2026 einziehen. © imago/Sven Simon

Doch in den vergangenen Jahren machte Ofarim vor allem mit Negativ-Schlagzeilen von sich reden. Nach einem Rosenkrieg mit Ehefrau Verena kam es 2021 zu einem großen Skandal um den Musiker: Er warf einem Hotelmitarbeiter Antisemitismus vor – was sich später jedoch als Verleumdung erwies. Das "Dschungelcamp" könnte für Gil Ofarim die letzte Chance darstellen, sein stark getrübtes Image aufzupolieren.

Von der Ersatzbank ins Dschungelcamp: Eva Benetatou

Reality-TV-Bekanntheit Eva Benetatou (33) wird ebenfalls als potenzielle Kandidatin für das nächste "Dschungelcamp" gehandelt. Die einstige "Bachelor"-Finalistin war bereits in einigen Reality-Formaten zu sehen: Von "Promi Big Brother" über "Das Sommerhaus der Stars" bis zu "Kampf der Realitystars" war alles dabei. 2025 soll Benetatou bereits als Ersatzkandidatin für das Dschungelcamp fungiert haben – ob sie nun endlich ihre Chance bekommt?

Auch Eva Benetatou soll bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" mitmischen. © imago/Andre Lenthe

Zuletzt hatte die TV-Bekanntheit mit einem großen Skandal von sich reden gemacht. Ihre Affäre mit dem Reality-Star Serkan Yavuz hatte ein großes Medienecho nach sich gezogen. Denn: Yavuz ist verheiratet und hat mit Ehefrau Samira zwei Töchter. Vermutlich würde Eva Benetatou das "Dschungelcamp" als Gelegenheit betrachten, ihre Sicht der Dinge zu schildern und ihren Namen reinzuwaschen.

Von Regensburg in den Dschungel: Auch Serkan Yavuz soll dabei sein

Länger wurde auch Serkan Yavuz (32) für die kommende IBES-Staffel gehandelt. Der Regensburger wurde einst als "Bachelorette"-Teilnehmer bekannt und tingelte danach durch zahlreiche TV-Shows. 2022 begleitete er den späteren Dschungelcamp-Gewinner Filip Pavlovic für dessen IBES-Teilnahme nach Südafrika.

Serkan Yavuz könnte im Dschungelcamp 2026 auf seine Affäre treffen. Wird es krachen oder knistern? © imago/FutureImage

Serkan Yavuz suchte mehrfach im TV nach der Liebe und schien diese 2021 bei "Bachelor in Paradise" in Samira Klampfl gefunden zu haben. Das Paar bekam nach der Show zwei Töchter und trat im August 2023 vor den Traualtar. Doch die Affäre mit Eva Benetatou zerstörte das Familienglück: Im Februar 2025 gab das Paar seine Trennung bekannt. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, könnte das Aufeinandertreffen von Yavuz und Benetatou im Camp für ordentlich Gesprächsstoff sorgen. Doch wie im Oktober 2025 publik machte, soll es nun doch nicht Serkan sein, der in den Dschungel einzieht...

Betrogene Ehefrau trifft auf Affäre: Samira Yavuz für das Dschungelcamp gehandelt

Angeblich ist es Samira Yavuz, die RTL unbedingt bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" sehen möchte. Die betrogene Noch-Ehefrau soll Berichten zufolge im australischen Busch auf die Affäre ihres Mannes treffen. Eine explosive Mischung, denn die beiden Damen hätten sich gewiss einiges zu sagen.

Samira Yavuz hat mit Serkan Yavuz zwei Töchter, doch der Regensburger betrog sie mit Eva Benetatou. Wird sie schon bald im Dschungelcamp auf ihre Widersacherin treffen? © imago/FutureImage

Ein Produktionsmitarbeiter soll verraten haben: "Das Aufeinandertreffen von Samira und Eva wäre pures Dynamit, das weiß auch RTL."