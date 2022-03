Dschungelcamp-Anfrage für Michael Mittermeier: RTL bot Comedian "astronomische Summe"

Michael Mittermeier im Dschungelcamp? Das ist irgendwie kaum vorstellbar. Trotzdem erhielt der Comedian ein Angebot für das Trash-Format. Die Gage wäre sehr hoch gewesen, wie er jetzt verraten hat.

Hungrige Trash-Promis gehen sich an die Gurgel und müssen eklige Prüfungen absolvieren. In diesem Setting würde man wohl kaum Michael Mittermeier vermuten. Für den erfolgreichen Stand-up-Komiker wäre es auch keine Option, an einem Format wie dem Dschungelcamp teilzunehmen. Doch jetzt hat er ausgeplaudert, dass RTL ihn tatsächlich angefragt hatte.

Angebot für Michael Mittermeier: "Die wollten mich ins Dschungelcamp schicken"

Seit bereits 40 Jahren steht Michael Mittermeier inzwischen in der Öffentlichkeit und gehört zu den legendärsten Comedians Deutschlands. Er spielte vor ausverkauften Hallen und begeistert nach wie vor zahlreiche Fans. Von Reality-TV scheint der 55-Jährige nicht sonderlich viel zu halten. Er könne diese Formate nicht mal im Fernsehen schauen, wie er im Gespräch mit " " erklärt: "Ich halte das einfach nicht aus."

Eine Teilnahme wäre für ihn daher ausgeschlossen. Das konnte aber RTL nicht wissen. Der TV-Sender hatte ihn tatsächlich für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" angefragt. "Die wollten mich absurderweise ins Dschungelcamp schicken zu einer Zeit, in der ich gerade wahnsinnig erfolgreich war, quasi auf dem Höhepunkt meines Erfolgs", sagt er dazu.

Hohe Gage: Michael Mittermeier wurde "astronomische Summe" für Dschungelcamp geboten

Für einen Promi, der den Karriere-Boost durch Trash-TV gerade nicht braucht, scheint RTL wohl viel Geld zu bieten, wie Michael Mittermeier enthüllt. "Da wurde mir eine wirklich astronomische Summe angeboten. Eigentlich war es eine Schande, so viel Geld abzulehnen."

Wie hoch die Gage für den Komiker gewesen wäre, will er allerdings nicht verraten: "Darüber spricht man nicht." Es lässt sich allerdings erahnen, wie viel Geld der Sender für einen A-Promi wie Michael Mittermeier locker gemacht hätte, wenn man sich bekannte Gagen ansieht. Harald Glööckler soll nach Schätzungen von Branchen-Experten etwa 200.000 Euro für die letzte Staffel erhalten haben.

So viel können Promis in Dschungelcamp verdienen

Die meisten VIP-Kandidaten, die bereits im Dschungelcamp waren, sprechen nicht über die Höhe ihrer Gage für das Format. Im Februar 2022 sprachen zwei prominente Damen aber ganz offen darüber, wie viel sie durch ihre Teilnahme verdient haben. Kader Loth soll 80.000 Euro, Natascha Ochsenknecht sogar 160.000 Euro erhalten haben.

Bei diesen Summen kann man wohl davon ausgehen, dass sich das Angebot für Michael Mittermeier im sechsstelligen Bereich befunden haben muss. Im Jahr 2022 wird Mittermeier mit seinem neuen Programm "#13" auf Tour gehen – und wohl auch noch eine ganze Weile auf einen Auftritt im Reality-TV verzichten.