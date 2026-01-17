Dschungelcamp 2026: Die letzten Promis heben ab

Die angehenden Dschungelcamper starten in ihr großes Abenteuer. Besonders für Aufsehen sorgte Hubert Fellas Begleitperson Patrick Mast....

Eva Benetatou (33) hat sich auf den Weg nach Australien gemacht. Zuvor hatte die angehende Dschungelcamperin mit ihrer Begleiterin Claudia Obert (64) am Flughafen noch angestoßen.

Claudia Obert begleitet Reality-Star Eva Benetatou

"Eva, ich bin aufgeregt für dich. Ich wünsche dir, dass du da richtig fett abschneidest. Ich hoffe, dass alle meine Fans jetzt auch Fans für dich sind", sagte Obert in dem Clip und erklärte, dass Benetatou "wie eine Schwester" für sie sei.

Bauer Patrick Romer reist mit Freundin Annelie Henze

Auch "Bauer sucht Frau"-Star Patrick Romer (30) machte sich auf den Weg. In einer Instagram-Story lieferte er Einblicke von seinem Platz im Flieger. Neben ihm hat seine Freundin Annelie Henze Platz genommen, sie ist seine offizielle Begleitperson.

Eva Benetatou, Begleiterin Claudia Obert, Patrick Romer und Begleiterin Annelie Henze (v.l.) sind auf dem Weg nach Australien. © Imago images/Gartner / ddp/STAR-MEDIA

Auch Mirja du Mont, Ariel, Umut Tekin und Stephen Dürr sind am Samstag in das Dschungel-Abenteuer gestartet. Sie sind die letzten "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Promis, die in Deutschland abgeflogen sind.

Gil Ofarim, Umut Tekin und Stephen Dürr sitzen ab dem 23. Januar im RTL-Dschungelcamp © imago/Future Image

Simone Ballack mit Managerin Birgit Fischer-Höper in Australien

Andere Mitcamper sind bereits in Australien gelandet, darunter Simone Ballack (49) in Begleitung von Managerin und Freundin Birgit Fischer-Höper und Hubert Fella (58), der mit seinem besten Freund Patrick Mast angereist ist und während der Reise seinen Geburtstag am 15. Januar gefeiert hat.

Hubert Fella feiert mit bestem Freund Patrick Mast

"Ich bin topfit hier angekommen", beschreibt Fella bei RTL seinen angenehmen Trip. Für Ballack war die Reise eine besondere Herausforderung: "Für das, dass ich Flugangst habe, war es, sagen wir mal den Umständen entsprechend in Ordnung." Sie habe sich viel abgelenkt, viel gegessen und viel herumgewurstelt.

Zum diesjährigen Dschungelcamp-Cast gehören auch Samira Yavuz, Gil Ofarim, Nicole Belstler-Boettcher und Hardy Krüger jr.

Besonders viel Wirbel sorgt die Personalie Gil Ofarim. Über 80 Prozent der AZ-Leser lehnen die Teilnahme des Sängers am RTL-Dschungelcamp ab.

Die neue Staffel läuft ab dem 23. Januar täglich um 20:15 Uhr bei RTL und ist parallel im Livestream sowie jederzeit abrufbar. Das Finale der neuen Dschungelcamp-Staffel ist für den 8. Februar angesetzt.