Dschungel-Star Hardy Krüger jr.: Wer ihn aus der Alkoholsucht holte - erschreckende Details

Hardy Krüger jr., der Sohn von Hollywood-Schauspieler Hardy Krüger (†), hat eine bewegende Vergangenheit. Er machte seine Alkoholsucht bereits öffentlich. Was ist über das Leben des Dschungelcampers bekannt? Und wie sah er eigentlich in jungen Jahren aus?

Hardy Krüger jr. ist der Sohn des 2022 verstorbenen Hollywood-Schauspielers Hardy Krüger. Wie auch sein Vater fand Krüger jr. im Schauspiel seine große Leidenschaft. Nun stellt er sich einer ganz anderen Herausforderung: dem RTL-Dschungelcamp.

Kaum erkannt: So sah der Sohn von Hardy Krüger früher aus

Durch seinen Vater war der Schauspieler bereits in jungen Jahren kein Unbekannter. Mit seiner blonden Lockenmähne und durchtrainierten Körper wurde er zum absoluten Frauenschwarm. So anders sah Hardy Krüger jr. früher aus:

Hardy Krüger jr. im Alter von 28 Jahren. © imago/APress

Partnerin fürs Leben: Er heiratet gleiche Frau zum vierten Mal

Hardy Krüger jr. und seine Liebste Alice sind seit Herbst 2017 ein Paar. Zum ersten Mal heirateten sie im März 2018 in Seefeld in Tirol. 2019 erneuerten sie das Eheversprechen in Marrakesch (Marokko). Ein drittes Mal heirateten die beiden 2021 bei einer Zeremonie auf Schloss Proschwitz im sächsischen Meißen. Und Ende Oktober 2025 ging Hardy Krüger jr., wie " " berichtet, vor seiner Ehefrau im Rahmen eines Kreuzfahrtschiff-Events ("Filmfestival auf See") erneut auf die Knie – eine vierte Hochzeit des Paares steht also bevor. "Ich war sprachlos. Damit, inklusive Ring, hätte ich niemals gerechnet", verriet Alice Krüger gegenüber "Bild". Der Antrag kam, als das Schiff, auf dem sie sich befanden, gerade auf dem Weg nach Namibia war.

Privatleben: Hardy Krüger jr. und seine dritte Ehefrau Alice

Hardy Krüger jr. wurde 1968 in Lugano in der Schweiz geboren. In Alice, seiner früheren PR-Agentin, fand er die große Liebe. 2019 adoptierte der Schauspieler Alices Tochter Antonia. Gemeinsam wohnt die Familie in Berlin.

Kindstod: Sohn von Hardy Krüger jr. ist früh gestorben

Aus der ersten Ehe von Hardy Krüger jr. mit Petra Zinati, die 2004 zu Ende ging, stammen zwei Kinder. Mit der Malerin Kathrin Fehringer hat Krüger jr. drei Kinder. 2011 verstarb sein Sohn Paul Luca mit acht Monaten an plötzlichem Kindstod. Krüger jr. und seine damalige Frau Kathrin fanden ihren Sohn eines Abends leblos in seinem Bett, kurz nachdem die Taufe des Jungen stattgefunden hatte.

Hardy Krüger jr., seine Frau Alice und deren Kinder im Jahr 2019. © imago/Breuel-Bild

Depressionen und Alkoholsucht: Hardy Krüger jr. überlebt knapp

Nach dem Tod seines Kindes folgte für Hardy Krüger jr. eine Zeit, die von Depressionen und Alkoholsucht bestimmt war. Der lebensbedrohliche Alkoholkonsum kostete ihn 2013 fast das Leben. Mit multiplen Organversagen kam er ins Krankenhaus und überlebte knapp.

Die Freundschaft zu Schauspielerin Mimi Fiedler half dem angeschlagenen Schauspieler wieder auf die Beine. In der RTL-Show "Unbreakable – Wir machen Dich stark!" sprachen beide über ihre Suchtvergangenheit.

Oktober 2001: Hardy Krüger und sein Sohn Hardy Krüger jr. © imago/Kai Horstmann

Hardy Krüger und Hardy Krüger jr.: Das angespannte Verhältnis zwischen Vater und Sohn

Von seinem Vater Hardy Krüger erhielt Hardy Krüger jr. in der schwierigen Zeit der Sucht keine Unterstützung erklärte Krüger jr. gegenüber RTL. Auch sonst war die Beziehung zu seinem Vater, der am 19. Januar 2022 in Kalifornien verstarb, angespannt. Nach der Trennung von seinem Papa und Mutter Francesca Marazzi brach der Kontakt immer weiter ab. In den Jahren bevor Hardy Krüger verstarb, gab es gar keinen Kontakt mehr zwischen Vater und Sohn, erzählte Krüger jr. 2020 in "Bild". Die Abschiedsworte, die Krüger jr. auf Instagram veröffentlichte, sind emotional: "Was mich wohl am meisten geprägt und inspiriert hat, bist DU!"

Karriere: Hardy Krüger jr. vor der Kamera

Doch wie verlief die bisherige Karriere von Hardy Krüger jr.? Schaffte es der Schauspielersohn in die Fußstapfen seines Vaters zu treten? Nach einer Ausbildung zum Koch und Bartender absolvierte Krüger jr. drei Jahre Schauspielschule in Los Angeles. Nach seinem Abschluss 1991 ergatterte er Rollen in den ARD-Serien "Gegen den Wind" und "Nicht von schlechten Eltern". Neben Rollen in internationalen Produktionen wie "Asterix und Obelix" kennt ihn das deutsche Publikum vor allem in der Rolle des Försters Stefan Leitner in der ZDF-Serie "Forsthaus Falkenau". Auch auf der Theaterbühne war Hardy Krüger jr. schon zu sehen. Beispielsweise bei der Theateradaption des Kinofilms "Ziemlich beste Freunde".

Umfrage wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Buch: Hardy Krüger jr. schreibt Autobiografie

Vor der Kamera oder auf der Bühne zu stehen, ist allerdings nicht alles für Hardy Krüger jr. Als Autor verfasste er bereits seine Biografie "Wendepunkte – Wie ich Kraft aus Veränderung geschöpft habe", in der Krüger jr. seine Vergangenheit aufarbeitet. Darüber hinaus ist er als Fotograf und Botschafter für UNICEF aktiv.

Hardy Krüger jr. bei "Let's Dance" und im Dschungelcamp

2022 war Hardy Krüger jr. Teilnehmer in der beliebten RTL-Tanzsendung "Let's Dance". Doch für den Schauspieler hatte es sich ausgetanzt, bevor es überhaupt richtig angefangen hatte. Er wurde vor der ersten Show von Staffel 15 positiv auf Corona getestet, ebenso vor der zweiten. Damit war Krüger jr. auf ärgerliche Weise disqualifiziert.

Jetzt hat er eine neue Chance in einer RTL-Show, denn er ist bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" dabei.