Dschungel-Promis über Sugar Daddys und Escorts: "Für Geld mit jemandem geschlafen?"

Der schöne Schein kann teuer sein. Wie finanzieren sich C- und Trash-Promis ihr süßes Luxusleben? Dschungelshow-Kandidat Sam Dylan hat offenbar schon mitbekommen, dass manches TV-Sternchen käuflich ist und Geld für Sex annimmt.

Keinen festen Job, keine lukrativen Werbedeals - aber dennoch die neueste Handtasche eines Luxuslabels!? Es ist ein Tabuthema, über das in der Society nur hinter vorgehaltener Hand getuschelt wird. Sex als Gegenleistung!

Dschungel-Kandidat will wissen: Promi-Lady als Escort?

Der einstige "Prince Charming"-Teilnehmer Sam Dylan (29) hat in der RTL-Dschungelshow mit Fragen zu ihrem Lebensstil für leichte Irritationen bei Mit-Kandidatin Christina Dimitriou (29, "Temptation Island") gesorgt. "Hast du schon mal für Geld mit jemandem geschlafen?", fragte Dylan in der Sendung am Donnerstag unter anderem und meinte damit eine Escort-Tätigkeit. Dimitriou verneinte das entschieden.

Sugar Daddy: "Mit Männern auf Kreuzfahrt"

Dylan kennt offenbar Promi-Sternchen, die auch als Escort-Dame "arbeiten". Über seine Dschungel-Mitkandidatin sagte er im Interview: "Wenn man sie auf den ersten Blick sieht, könnte man sie in die Kategorie stecken, dass sie auch gerne mal mit Männern auf Kreuzfahrt geht oder so. So mit Sugar Daddy oder so."

Er konfrontiere die sichtlich überrumpelte Christina auch mit der Frage, ob sie sich die Schönheitsoperationen von wohlhabenden Männern finanzieren lassen habe. Das ließ die Angesprochene kühl abprallen: "Ich arbeite dafür." Sie zahle die Eingriffe selbst und "tobe sich dabei gerne aus".

Wohl fühlte sich die schöne 29-Jährige im Verhör mit dem Ex-"Prince Charming"-Teilnehmer offenbar nicht. Mit Ex-"Bachelor" Oliver Sanne (34) sprach sie später davon, dass sie Dylan nicht Ernst nehmen könne: "Das ist für mich Kinderkacke."