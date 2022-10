Dritter Verhandlungstag: Alfons Schuhbeck packt weiter aus

Ein weiteres Geständnis am dritten Verhandlungstag vor dem Landgericht München I. Star-Koch Alfons Schuhbeck gibt weitere Taten zu. Er habe Angst vor einer Gefängnisstrafe, so der 73-Jährige als Begründung. Er ist wegen Steuerhinterziehung angeklagt.

Am heutigen Freitag muss sich Alfons Schuhbeck zum dritten Mal im aktuellen Steuer-Prozess vor dem Gericht verantworten. Nachdem er am ersten Verhandlungstag geschwiegen und seine Verteidiger ihn als Opfer gesehen hatten, legte der 73-Jährige beim zweiten Termin ein überraschendes Teilgeständnis ab. Und auch am dritten Verhandlungstag spricht er.

Südtiroler Stuben: Geständnis am dritten Verhandlungstag

Der Star-Koch Alfons Schuhbeck hat sein Geständnis im Prozess um Steuerhinterziehung ausgeweitet und Computermanipulationen auch in seinem Restaurant "Südtiroler Stuben" eingeräumt. Fehlende Rechnungsnummern im Kassensystem seien "auch auf Computermanipulationen zurückzuführen, für welche letztendlich ich verantwortlich bin", sagte der Gastronom am Freitag vor dem Landgericht München I. "Es gibt hier keinen fremden Dritten, der hierfür verantwortlich ist."

Alfons Schuhbeck: Angst vor Zeit im Gefängnis

Alfons Schuhbeck entschuldigt sich, dies beim ersten Teilgeständnis nicht erwähnt zu haben. Er stehe unter großer Belastung, meint er. Außerdem: "Mir ist bewusst, dass mir Gefängnis droht, das bereitet mir Angst."

Alfons Schuhbeck gibt Vorwürfe zu: Geschätzte Beträge aber zu hoch

Jetzt ist klar: Schuhbeck bestätigt weitestgehend sämtliche Vorwürfe, die ihm zur Last gelegt werden. Nur die Höhe der durch die Staatsanwaltschaft geschätzten Beträge seien nicht korrekt, erklärt der 73-jährige Koch. Schuhbeck habe keine Erinnerung mehr daran, wie viel Geld er genau aus der Kasse in den Südtiroler Stuben entnommen habe.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 73-Jährigen vor, unter anderem mit Hilfe eines Computerprogramms Einnahmen am Finanzamt vorbeigeschleust zu haben. Insgesamt geht es um mehr als 2,3 Millionen Euro Steuern, die Schuhbeck so zwischen 2009 und 2016 im "Orlando" und in den "Südtiroler Stuben" hinterzogen haben soll.