Doppelgängerin der Königin: Camilla zeigt sich mit Schwester Annabel

Wow, diese Ähnlichkeit ist wirklich verblüffend. Am Mittwoch erschien Königin Camilla gemeinsam mit Schwester Annabel in Wimbledon. Ebenso beim Tennis: Charles' Nichte Zara Tindall und ihr Ehemann.

Hoher Besuch in Wimbledon: Königin Camilla (75) hat das Tennisturnier am Mittwoch besucht. Von der Royal Box aus beobachtete sie unter anderem mit ihrer Schwester Annabel Elliot (74) das Geschehen auf dem Platz.

Tennis in Wimbledon: Royals besuchen Turnier

Ebenfalls in der Royal Box saßen Peter Phillips (45), das älteste Enkelkind der verstorbenen Königin Elizabeth II. (1926-2022), und die britische TV-Köchin Mary Berry (88). Auch Zara Tindall (42) und ihr Ehemann Mike Tindall (44) waren vor Ort - saßen allerdings auf der Tribüne mit anderen Tennisfans. Ebenfalls auf der Tribüne saßen Prinzessin Kates Schwester Pippa Middleton (39) und ihr Ehemann James Matthews (47).

Königin Camilla in Wimbledon. © imago/i Images

Königin Camilla geizt nicht mit Schmuck

Die Königin trug ein knielanges, weißes Kleid mit zarten, marineblauen Streifen. Der Look wurde von einer beigen Handtasche und einem cremefarbenen Schal komplettiert. Mit dem Schmuck geizte die Königin nicht: Sie trug Perlenohrringe, zwei goldene Ketten, zwei Armbänder und mehrere Ringe. Es war das erste Mal, dass Camilla in ihrer neuen Rolle als Königin an dem Sport-Event teilnahm.

Königin Camilla scherzt mit Ballmädchen

Königin Camilla ließ sich auch ein Gespräch mit einem der Ballmädchen nicht entgehen. Sie sagte ihr, dass sie "ziemlich agil und fit" sein müsse, um ihre Aufgabe bei dem Turnier zu bewältigen. Und verriet scherzend: "Ich erinnere mich, dass ich das vor 100 Jahren gemacht habe... es ist ziemlich schwierig, es richtigzumachen."

Familie von Camilla: Bruder starb 2014

Camilla erblickte 1947 das Licht der Welt und war das älteste Kind von Bruce und Rosalind Shand. Camillas Bruder Mark Roland starb 2014 nach einem schweren Sturz in New York. Mit der vier Jahre jüngeren Schwester Annabel Elliot hat Camilla ein besonders inniges Verhältnis.