Hautkrebs? Große Sorge bei Jochen Busse

Der Kabarettist Jochen Busse hat eine Hautveränderung auf der Stirn – der frühere "7 Tage, 7 Köpfe"-Star könnte an weißem Hautkrebs leiden.

Humor ist sein (erfolgreiches) Geschäft – doch gerade vergeht Kabarettist und Schauspieler Jochen Busse (82, "7 Tage, 7 Köpfe") das Lachen. Privat hatte er gleich zwei Mal Pech. Was ist passiert?

Alles begann wunderbar mit einem Urlaub in bella Italia. Jochen Busse war in seinen zweiwöchigen Theaterferien von einem Freund auf eine 15 Meter lange Yacht eingeladen worden, mit der sie vor Sardinien herumschipperten. Da sich der Schauspieler täglich mit Yoga fit hält, hat er auch im Urlaub nicht auf seine Übungen verzichten wollen.

Freund weist Jochen Busse auf Hautveränderung hin

Irgendwie ist ihm dabei dann eine seiner aufwendigen bifokalen Kontaktlinsen abhandengekommen. Trotz intensiver Suche auf der Yacht konnte die Kontaktlinse nicht mehr gefunden werden.

Beim Abschied hatte ihm sein Freund noch geraten, er solle doch mal einen Hautarzt aufsuchen, weil ihm auf Jochens Stirn eine Hautveränderung aufgefallen war.

Diagnose nächste Woche: Hat Jochen Busse Hautkrebs?

Nach seiner Rückkehr in München ist Jochen Busse sofort zur Hautärztin gefahren, die ihn beim Anblick der veränderten Hautstelle geschimpft hat, warum er deswegen erst so spät gekommen sei.

Jetzt steht die Diagnose weißer Hautkrebs im Raum. Die Dermatologin hat eine Gewebeprobe entnommen, die sie in ein Labor geschickt hat. Nächste Woche wird Busse das Ergebnis erfahren, ob gefährlich oder nicht.

Auch das noch: Jochen Busse hat keine Ersatz-Kontaktlinsen

Bis dahin muss der Entertainer bangen – und sich um seine fehlende Kontaktlinse kümmern. Gar nicht so einfach, die Ersatzlinsen befinden sich in seiner Wohnung in Düsseldorf, in die er wegen vieler Termine aktuell nicht fahren kann.

Verständlich, wenn er meint, dass er seine Zeit in seiner Wohnung in Schwabing jetzt nicht richtig genießen könne.