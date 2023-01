Discounter-Alarm für Prinz Harry: Wird seine royale Biografie billig verramscht?

Am 10. Januar erscheint die Biografie von Prinz Harry – und damit wird wohl der nächste Royal-Skandal provoziert. Doch bereits vorab gibt es Verwirrung um den Preis. Experten gehen sogar davon aus, dass das Buch billig in Supermärkten angeboten wird.

"Roh, unerschrocken ehrlich" und "voller Offenbarungen" – mit diesen Worten beschreibt Prinz Harry den Inhalt seiner Autobiografie "Spare", die am 10. Januar weltweit erscheinen soll. Aktuell befindet sich der Royal auf Promo-Tour für sein Werk, hat dafür sogar ein weiteres Skandal-Interview über seine Familie gegeben. Doch wird das Buch so einschlagen wie erwartet? Oder wird es gar zum Ladenhüter, das für einen Spottpreis auf dem Grabbeltisch im Discounter angeboten wird?

Preis für Prinz Harrys Biografie in Großbritannien halbiert

Aktuell kann die Biografie des Prinzen im Netz vorbestellt werden, auch in Deutschland kommt es unter dem Titel "Reserve" auf den Markt. Der Online-Händler Amazon bietet das Buch für den hiesigen Markt für 26 Euro an. Die elektronische Ausgabe für Kindle ist bereits für 21,99 Euro zu haben.

Es könnte aber sein, dass "Spare" bald sehr viel billiger verkauft wird. Wie das britische Blatt " " berichtet, haben die Anbieter Waterstones und Amazon den Preis für den britischen Markt bereits von 28 auf 14 Pfund halbiert. Und auch die deutschsprachige Kindle-Ausgabe wird auf der internationalen Seite von Amazon für 14,57 Dollar angeboten.

Supermarktkette könnte royale Biografie für acht Pfund anbieten

Experten aus der Buchbranche gehen davon aus, dass die Biografie von Prinz Harry zeitnah nach der Veröffentlichung bei der britischen Supermarktkette "Tesco" für acht Pfund (umgerechnet 9,09 Euro) über die Ladentheke gehen wird. "Tatsächlich wäre es kein großer Schock, wenn Harrys Buch in einem Geschäft wie The Works noch billiger wäre", erklärt ein Insider gegenüber "Mirror".

Händler über Buch von Prinz Harry: "Es ist ein zu hoher Preis"

Einige kleine Buchläden sollen keine Exemplare von "Spare" bestellt haben, aus Angst, das Buch würde sich für den Anfangspreis von 28 Pfund nicht verkaufen. Adam Barclay, Buchhändler aus Edinburgh, sagt dazu: "Selbst bei günstigen Margen sind 28 Pfund ein zu hoher Preis, um mit Amazon und anderen großen Ketten wie Waterstones und, was noch dringender ist, mit Supermärkten konkurrieren zu können." Ihm zufolge würde der örtliche "Tesco" das royale Werk mit "ziemlicher Sicherheit für zwölf Pfund, mit einer Clubkarte sogar für acht Pfund verkaufen."

Scheint so, als sei der Bedarf an Prinz Harrys Buch nicht so gigantisch wie gedacht. Das hätte man allerdings auch voraussehen können, wenn der Sohn von König Charles und Ehefrau Herzogin Meghan mit ihren Enthüllungen über das britische Königshaus derart inflationär hausieren gehen wie in ihrer Netflix-Doku "Harry & Meghan" und diversen TV-Interviews. Über den Erfolg (oder Nicht-Erfolg) von "Spare" werden die Käufer selbst entscheiden.