Die Geissens: Prügelei und Romanze auf ihrer Luxusjacht!

In ihrem Podcast sprechen die Geissens über ihr Schiff "Indigo Star". Seit dem Kauf vor neun Jahren ist auf der Jacht laut Robert und Carmen Geiss schon so einiges vorgekommen.

Die "Indigo Star" ist der ganze Stolz von Robert Geiss – 38 Meter lang und vier Millionen Euro teuer ist die Luxusjacht der Geissens, die seit 2013 im Besitz der Familie ist. In der neuen Folge ihres Podcasts "Die Geissens" spricht das Paar über das Schiff und was dort schon alles passiert ist.

Die Geissens: Großes Chaos nach Schlägerei auf Jacht

Unter anderem habe es eine Romanze und eine Prügelei gegeben, verrät Robert. Ehefrau Carmen erzählt der " ": "Unser damaliger Ingenieur sowie der erste Offizier der 'Indigo Star' waren nach Dienstschluss auf Ibiza etwas trinken und sind spät am Abend stark angetrunken auf das Boot zurückgekehrt."

Die Luxus-Jacht der Geissens, die "Indigo Star". © IMAGO / wolf-sportfoto

Der Kapitän sei höchst verärgert gewesen. Er habe die beiden wieder von Bord werfen wollen und sie aufgefordert, ihre Sachen zu packen. Sogar ein Messer sei im Spiel gewesen, so die 57-Jährige.

Weiter sagt sie: "Daraufhin kam es zu einer Rangelei, bei der eines der Crew-Mitglieder so unglücklich auf das Bein des Captains gestürzt ist, dass dieser sich das Bein brach." Das Fehlen des Kapitäns, der ins Krankenhaus musste, habe zu "großem Chaos" geführt.

Romanze auf der Jacht der Geissens

Neben der Schlägerei habe sich auch eine schönere Geschichte ereignet: eine Romanze, allerdings ohne Happy End. Eine Stewardess und ein Hilfskoch hätten sich ineinander verliebt, so Carmen, doch die Liebe habe nicht gehalten. "Die Stewardess war dadurch so verletzt, dass sie im Streit mit einem Laptop nach ihm geworfen hat. Dieser ist daraufhin in der Dominikanischen Republik wutentbrannt mit dem Segelboot davongefahren und hat alles stehen und liegen gelassen.“

Was sich in den kommenden Jahren wohl auf der "Indigo Star" abspielen wird?