"Die Alm" 2021: Kandidaten, Sendezeiten und Drehort im Überblick

Mit "Die Alm - Promischweiß & Edelweiß" kehrt 2021 ein Urgestein des deutschen Trash-TVs zurück ins Fernsehen. Was ist bislang bekannt? Wer moderiert die Show? Welche Promis werden als Teilnehmer dabei sein? Hier gibt es alle Infos im Überblick.

Kein Luxus, kein Strom und kein warmes Wasser: Im Jahr 2004 durften erstmals VIPs "Die Alm" besuchen und ein Leben wie vor 100 Jahren führen. Auch 2021 gibt es wieder prominente Freiwillige, die sich unter Beobachtung von zahlreichen TV-Kameras auf einer einsamen Berghütte beweisen wollen. Wann startet die Trash-Show und wer ist dabei?

Neues Sendekonzept: Was hat sich bei "Die Alm" 2021 geändert?

Die ersten zwei Staffeln von "Die Alm" wurden 2004 und 2011, ähnlich wie "Promi Big Brother" und das Dschungelcamp, täglich ausgestrahlt. Nachdem die angekündigte dritte Staffel 2012 kurzfristig abgesagt wurde, kehrt das Format erst 2021 mit einem neuen Konzept zurück.

Statt täglich eine Folge mit den Highlights auszustrahlen, hat sich ProSieben für eine wöchentliche Sendung entschieden. Damit können die Promi-Kandidaten auch nicht live vom Publikum herausgewählt werden. Ob sie sich gegenseitig nominieren oder in Spielen bestehen müssen, ist noch nicht bekannt.

Sendetermine von "Die Alm" 2021: Wann werden die Folgen ausgestrahlt?

Ab dem 24. Juni startet die Reality-Show im TV. Dann dürfen die VIPs in altertümlicher Kleidung auf der Alm wieder Kühe melken und Ställe ausmisten. Die sechs Folgen werden jeden Donnerstag um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Folge 1 Donnerstag, 24. Juni 2021, 20:15 Uhr Folge 2 Donnerstag, 1. Juli 2021, 20:15 Uhr Folge 3 Donnerstag, 8. Juli 2021, 20:15 Uhr Folge 4 Donnerstag, 15. Juli 2021, 20:15 Uhr Folge 5 Donnerstag, 22. Juli 2021, 20:15 Uhr Finale Donnerstag, 29. Juli 2021, 20:15 Uhr

Promi-Kandidaten bei "Die Alm" 2021: Welche VIPs ziehen ein?

In den vergangenen Staffeln waren bereits wahre Größen der Trash-Promis zu sehen, darunter Kader Loth, Tatjana Gsell, Gina-Lisa Lohfink, Djamila Rowe und Nico Schwanz. Welche VIPs 2021 auf die Alm ziehen, ist bislang noch nicht offiziell bestätigt. Laut " " dürfen folgende13 Promis in diesem Jahr Bergluft schnuppern:

Model Mirja du Mont (45)

Ex-Profi-Turnerin Madgalena Brzeska (43)

Erotik-Darstellerin Vivian Schmitt (43)

Udo Lindenbergs Ex-Leibwächter Eddy Kante (61)

Ex-"Bachelorette"-Kandidat Ioannis Amanatidis (31)

Reality-TV-Star Aaron Hundhausen (22)

Koch Christian Lohse (54)

YouTube-Star "Hollywood Matze" alias Matthias Schneider (47)

Ex-"Prince Charming"-Teilnehmer Benedetto Paterno (27)

Model Paris Herms (25)

Ex-DSDS-Kandidatin Katharina Eisenblut (26)

Dragqueen Yonce Banks (27)

Reality-Sternchen Siria Campanozzi (21)

Wo wird "Die Alm" gedreht?

Bislang wurde "Die Alm - Promischweiß & Edelweiß" im Oberhof, einer einsamen Hütte in den Bergen Südtirols, produziert. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch die neuen Promis in diese Hütte einziehen werden. Die Dreharbeiten laufen bereits in Südtirol.

Neues Moderatoren-Duo für "Die Alm" 2021: Wer kommentiert die Show?

In der ersten Staffel der Trash-Show standen noch Elton und Sonya Kraus vor der Kamera. 2011 wurden die beiden durch Daniel Aminati und Janine Kunze ersetzt. Auch dieses Jahr wird "Die Alm" wieder von zwei neuen Moderatoren präsentiert: Collien Ulmen-Fernandes und Christian Düren.