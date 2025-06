Diät-Stress bei Daniela Katzenberger: Wie die Ehe mit Lucas Cordalis leidet

In Vorbereitung für einen Fitness-Contest gehörten Sport und ein strikter Ernährungsplan für Daniela Katzenberger zum Alltag. Doch wie die Kult-Blondine mitteilt, wirkte sich der Diät-Stress auch auf ihre Ehe mit Lucas Cordalis aus. Von schlechter Laune und genervten Gemütern ist die Rede.

Daniela Katzenberger (38) entdeckte den Sport für sich und will auf regelmäßige Besuche im Fitnessstudio nicht mehr verzichten. Im vergangenen Herbst nahm die Kult-Blondine sogar an einem Bodybuilding-Contest in Las Vegas teil und stellte ihre Muckis zur Schau. Katzenberger konnte einen großen Abnehmerfolg verbuchen – in Bezug darauf meinte sie noch vor wenigen Tagen, von strikten Diäten abgesehen zu haben. Kurz vor ihrer Teilnahme am Fitness-Contest blieb ihr jedoch nichts anderes übrig, als gezielt auf ihre Ernährung zu achten. Das sorgte wohl für schlechte Laune – und Problemen in der Ehe mit Lucas Cordalis (57).

Daniela Katzenberger: Diät-Stress führt zu Streitereien mit Lucas Cordalis

Daniela Katzenberger verrät, dass ihre Stimmung enorm darunter litt, als sie sich an einen strikten Ernährungsplan halten musste. "Es ist vier-, fünfmal die Woche Sport. Es ist Diät. Du wirst eine Laune haben wie ein Stück Kuhschei**e", erzählt die Blondine in der VOX-Sendung "Prominent". Dass Katzenberger in der Zeit nicht oft zum Lachen zumute war, habe ihr Ehemann Lucas Cordalis schnell zu spüren bekommen. Zwischen dem Schlagersänger und seiner Liebsten sei es oft zu Streitereien gekommen.

Kult-Blondine verrät: "5000 Mal am Tag kurz vor einer Scheidung"

"Du bist bestimmt 5000 Mal am Tag kurz vor einer Scheidung, weil deine Laune einfach permanent schlecht ist", so Daniela Katzenberger in Bezug auf die Stimmung zu Hause während ihrer Diät. Ob die Kult-Blondine und der Sohn von Costa Cordalis (†75) im Herbst 2024 tatsächlich über eine Trennung nachdachten? Davon ist wohl nicht auszugehen. Seit 2014 gehen die beiden als Paar durchs Leben – 2016 folgte die Hochzeit. Wie in der Doku-Serie "Daniela Katzenberger" gezeigt wird, gaben sie sich im vergangenen Jahr ein zweites Mal das Ja-Wort.

Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger (hier mit Tochter Sophia) genießen ihr Familienglück. Doch auch einem Traumpaar kann es mal krachen. © imago/Future Image

Daniela Katzenberger kommt ins Schwärmen über Ehemann: "Richtiger Gentleman"

Dass es in einer Ehe mal zu Streitigkeiten kommt, ist ganz normal – auch bei Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis. Wenn seine Angetraute dem Sänger hin und wieder auf die Nerven geht, beweise der 57-Jährige viel Geduld. In Bezug auf ihren Liebsten betont Katzenberger, er sei eben ein "richtiger Gentleman". Das kann sicherlich auch Iris Klein (58), die Mutter der Kult-Blondine, bestätigen.

Die Familie pflegt ein inniges Verhältnis. Zu Geburtstagen, wie dem von Enkelin Sophia (9), lässt sich Iris Klein gern blicken. Auch ihr Partner Stefan Braun (47) ist bei Familienfesten stets willkommen. Nach dem großen Streit mit Ex-Mann Peter (58) scheint Iris Klein in Braun den Richtigen gefunden zu haben – ebenso wie ihre bekannte Tochter.