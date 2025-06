Daniela Katzenberger besorgt: Zweite Hochzeit mit Lucas Cordalis in Gefahr

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis träumen von einer zweiten Hochzeit, um ihr Ehegelübde zu erneuern. Doch die Kult-Blondine verrät ehrlich, was dieses Vorhaben in Gefahr bringen könnte.

Daniela Katzenberger (38) und Lucas Cordalis (57) haben sich gesucht und gefunden: Das Entertainer-Paar geht seit 2014 gemeinsam durchs Leben, krönte seine Liebe 2015 mit Töchterchen Sophia (9) und trat 2016 vor den Traualtar. Die berühmten Eheleute sind noch immer verliebt wie am ersten Tag – und möchten das gerne in einer zweiten Hochzeit feiern. Doch nun verrät Daniela Katzenberger, welcher Stimmungskiller diesen Plan durchkreuzen könnte.

In Las Vegas: Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis planen zweite Hochzeit

In der neuesten Folge ihrer Doku-Serie "Daniela Katzenberger" spricht die Kult-Blondine mit Lucas Cordalis über ihren bevorstehenden Sport-Wettkampf. In Las Vegas möchte sie sich bei einem Bodybuilder-Event mit anderen Sportlerinnen messen. Doch für die Zeit in den USA habe sich das Paar noch etwas anderes vorgenommen, wie der 57-Jährige stolz verrät: "Wir haben uns überlegt, so nach zehn Jahren, und um die Chance zu ergreifen, dass wir in Las Vegas sind, einfach unser Ehegelübde zu erneuern. Ich weiß nicht: Wann kommen wir da sonst noch mal hin?"

Daniela Katzenberger ist von der Idee ebenso überzeugt: "Der Lucas und ich hatten 2016 die perfekte Märchenhochzeit. Mit Kutsche, mit Pferden, mit so vielen Leuten und Riesentamtam. Und jetzt heiraten wir mal richtig so, wie es zu uns passt." Lucas Cordalis ergänzt: "Mit Burger, Jeans, T-Shirt, [...] und einem falschen Elvis." "Aber [mit] richtiger Liebe", bringt die 38-Jährige den Plan auf den Punkt. Vor allem Tochter Sophia soll das Event diesmal bewusst miterleben können.

Daniela Katzenberger ehrlich: "Ich nehme das schon persönlich"

Doch im Interview gesteht Daniela Katzenberger, dass die Freude über ihre zweite Hochzeit stark vom Ergebnis des Sport-Wettbewerbs abhängig sei: "Ihr wisst, wenn der Wettkampf verkackt wird, dass die Laune dann erst mal fünf Wochen im Keller ist."

Die Blondine räumt ehrlich ein: "Ich will da niemanden verarschen: Wenn ich beim Wettkampf nicht gut abschneide, weiß ich nicht, wie dann meine Laune ist. Weil ich nehme das schon persönlich. Ich würde jetzt gerne sagen, es geht mir am Ar*** vorbei, ich heirate trotzdem und lache da fröhlich rum." Wie Wettbewerb und Hochzeit letztendlich ablaufen werden? Fans dürfen auf weitere Folgen der Doku-Serie gespannt sein.