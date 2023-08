Diät für Enie van de Meiklokjes? "Ich gehöre zum Team Genießen"

Die meisten Zuschauer kennen Enie van de Meiklokjes vermutlich aus ihrer Backshow "Das große Backen" – im AZ-Interview erzählt die Moderatorin, wie es in Zukunft mit der Show weitergehen wird.

Enie van de Meiklokjes wurde bereits Ende der Neunziger als Moderatorin bei VIVA bekannt. Seit 2014 moderiert sie die Sat.1-Show "Das große Backen". Ziel der Sendung ist es, den besten Hobbybäcker Deutschlands zu küren.

Ende August beginnt die elfte Staffel des beliebten Formats – und auch dieses Jahr wird Enie van de Meiklokjes als Moderatorin zu sehen sein. Im AZ-Interview erklärt sie, was ihren Job so besonders macht und auch, wie es mit der Show weitergehen wird.

Enie van de Meiklokjes im AZ-Interview: "Ich schätze die Vielseitigkeit des Berufs"

AZ: Liebe Frau Meiklokjes, Sie stehen seit 27 Jahren vor der Kamera und haben im Laufe Ihrer Karriere die verschiedensten Formate moderiert. Was macht für Sie diesen Job so besonders?

ENIE VAN DE MEIKLOKJES: Das Schöne ist, dass man mit sehr vielen verschiedenen Menschen in Kontakt kommt, das hält einen im Kopf jung und frisch. Außerdem schätze ich die Vielseitigkeit des Berufes. Ich durfte schon Musik präsentieren, Handwerken, mich mit Kunst und Architektur beschäftigen und seit vielen Jahren Backen. Alles Dinge, die ich sehr mag und die so schön abwechslungsreich sind, für einen Schreibtisch wäre ich wohl eher die Falsche.

Nach VIVA-Job: Wird man Enie van de Meiklokjes wieder im Musik-TV sehen?

Ihre TV-Laufbahn begannen Sie 1996 als Moderatorin bei VIVA. Könnten Sie sich vorstellen, wieder zurück zu Ihren Wurzeln im Musikfernsehen zu gehen?

Alles hatte seine Zeit und an diese Zeit denke ich sehr gerne zurück. Aber jetzt wird nach vorne geschaut und ich freue mich auf die Dinge, die da noch kommen.

Enie van de Meiklokjes: "Ich habe keinen stressigen Alltag"

Es ist Urlaubszeit. Wie können Sie am besten vom stressigen Alltag abschalten?

Zum Glück habe ich ja keinen stressigen Alltag, ich mache die Dinge, die ich tue sehr gerne und nehme mir nie zu viel vor, dadurch bin ich eigentlich immer recht entspannt und freue mich, wenn sich die Gelegenheit bietet, mit einem guten Krimi auf dem Sofa zu sitzen und für ein paar Minuten zu lesen.

"Das große Backen": Was ist neu?

Am 30. August startet die elfte Staffel von "Das große Backen". Was dürfen die Zuschauer und Fans heuer erwarten?

Es wird lecker, lustig und bunt. Wir haben wieder top motivierte Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker, die direkt auf einem sehr hohen Niveau starten. Es ist eine sehr spannende Staffel, weil man nie ausmachen kann, wer vorne liegt. Es wird wirklich ein Kopf an Kopf Rennen!

Enie van de Meiklokjes erklärt, wie sie zu Ernährungstrends steht

Beim Backen geht es nicht unbedingt darum, Kalorien zu zählen. Wie stehen Sie zum Thema Verzicht und Diät?

Ich gehöre zum Team Genießen. Kalorien, die gezählt werden, landen auch auf der Hüfte.

Immer mehr Menschen achten bei Gebäck auf die Inhaltsstoffe, verzichten auf industriellen Zucker und Gluten. Wie sehen Sie diesen Trend?

Für mich ist das kein Trend, manche Menschen haben einfach Allergien und Unverträglichkeiten und müssen daher darauf achten. Schön, dass es tolle Alternativen gibt, die auch schmecken. Ich muss nicht darauf achten, probiere es aber immer gerne aus.

Wie geht es mit "Das große Promibacken" weiter?

Wird es 2024 auch wieder eine Staffel "Das große Promibacken" geben?

Oh ja, ich hoffe doch sehr, dass wir wieder backbegeisterte Kolleginnen und Kollegen finden, die sich bereit erklären, unsere Jury kulinarisch zu verwöhnen.

Welche VIPs würden Sie sich persönlich in der Backstube wünschen?

Arnold Schwarzenegger beim Salzburger Nockerl backen in unserer guten Fernsehbackstube, das wäre grandios!