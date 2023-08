Wird nach Verena Kerth gefahndet? Was Polizei und ein Anwalt sagen

Verena Kerth sucht juristische Hilfe im Kampf gegen Unwahrheit und falsche Verdächtigungen. Vorausgegangen waren Schlagzeilen mit Prügel-Vorwürfen und einer angeblichen Autofahrt im betrunkenen Zustand.

TV-Star Verena Kerth braucht eine Auszeit – mal wieder. Die Schlagzeilen der vergangenen Monate gehen nicht spurlos an der Münchnerin vorbei. Erneut sah sich die 42-Jährige mit heftigen Vorwürfen konfrontiert, die vielen anderen Prominenten an die Substanz gehen würden. In den Berichten geht es um eine Schlägerei mit ihrem Verlobten Marc Terenzi, einen Polizeieinsatz, eine Ausnüchterungszelle und eine Trunkenheitsfahrt.

Marc Terenzi und Verena Kerth: Berichte über Schlägerei in Hotelzimmer

Nach einer Partynacht sollen sich Verena Kerth und Marc Terenzi in einem Hamburger Hotel gezofft haben. Gar die Polizei soll angerückt sein, nachdem sich Angestellte Sorgen gemacht hatten. Kerth soll unter Alkoholeinfluss mit dem Auto aus der Unterkunft geflohen sein, meldeten verschiedene Medien. Gar von einer Fahndung nach der Moderatorin war die Rede.

Verena Kerth wehrt sich gegen falsche Behauptungen

Dagegen geht Verena Kerth entschieden vor. Sie hat einen Anwalt eingeschaltet, um sich gegen falsche Verdächtigungen und fiese Unterstellungen zu wehren. Nur mittels juristischem Beistand will sie sprechen. Über ihren Anwalt lässt sie ausrichten, dass kein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt laufen würde. Verena Kerth fuhr nicht betrunken Auto, versichert der Jurist. Ebenso wurde kein Blutalkoholtest durch die Hamburger Polizei durchgeführt.

Verena Kerth zur AZ: "Bei uns ist alles gut"

Verena Kerth und Marc Terenzi zeigten sich bereits wenige Stunden nach den angeblichen Vorfällen im Hotelzimmer busselnd und verliebt in ihren Instagram-Storys. "Das einzige, was mal wieder einschlägig war, ist die Berichterstattung. Sollen sich die anderen die Finger verbrennen oder sonst irgendwas", sagte die Moderatorin ironisch. Zuvor sprach sie kurz mit der Abendzeitung: "Bei uns ist alles gut."

Verena Kerth und Marc Terenzi zeigen sich von den Schlagzeilen unbeeindruckt und als glückliches Liebespaar © Instagram

Die beiden TV-Stars sind seit Januar 2023 verlobt und wollen heiraten. Verena Kerth war Kandidatin im RTL-Dschungelcamp, sorgt seitdem bundesweit für Aufmerksamkeit. Mit Sänger Marc Terenzi ist sie seit rund einem Jahr liiert. Die beiden kennen sich seit fast 23 Jahren.