Deutschlandbesuch ohne Charlène: Fürst Albert zeigt sich genervt

Für die Weltkorallenriff-Konferenz ist Albert nach Bremen gereist. Ohne Charlène an seiner Seite reagierte der monegassische Fürst gereizt auf die wartende Presse. Warum war die Fürstin nicht dabei?

Die Royals aus Monaco sind bei öffentlichen Auftritten ein Magnet für Fotografen. Wenn die Fürstenfamilie auftaucht, wird jeder Schritt genau beobachtet. Dass dabei auch mal die Laune sinken kann, hat Albert jetzt bei einem Besuch in Deutschland erleben müssen.

Fürst Albert besucht Deutschland – ohne Charlène

Der Fürst war am Montag (4. Juli) extra für die Weltkorallenriff-Konferenz nach Bremen gereist. Dort traf er sich mit Bürgermeister Andreas Bovenschulte und hielt sogar die Eröffnungsrede. Seit Jahren setzt sich Albert mit seiner Stiftung für den Schutz der Ozeane ein.

Schirmherr Fürst Albert II. von Monaco begrüßt die Teilnehmer der 15. Weltkorallenriffkonferenz im Congress Centrum Bremen. © Michael Bahlo/dpa

Fürstin Charlène war nicht mit ihrem Ehemann nach Deutschland gereist. Die 44-Jährige beschäftigt sich aktuell mit ihrem neuen Projekt, einer NFT-Kollektion. Zuletzt hatte sie sich wieder vermehrt mit Albert in der Öffentlichkeit gezeigt und Gerüchten um eine angebliche Ehekrise widersprochen.

Genervter Fürst: Albert schimpft über Fotografen

Vielleicht hätte Fürst Albert die Unterstützung seiner Ehefrau bei seinem Deutschlandbesuch jedoch gebraucht. Das Oberhaupt der royalen Familie Monacos reagierte am Rande der Veranstaltung gereizt auf die umstehenden Fotografen. Wie in einem Video, das veröffentlicht hat, zu sehen ist, schimpft er über die anwesende Presse, die ihn offenbar nicht in Ruhe lässt.

"Sie machen Fotos von mir, wie ich in meinen Tee puste", raunt der Fürst die Presse an und dreht sich genervt von den Kameras weg. Auch bei einem Rundgang in der Stadt wird er weiter belagert. Ob Charlène deshalb im monegassischen Palast geblieben ist? Immerhin wäre der Andrang bei ihrem Erscheinen höchstwahrscheinlich noch größer gewesen.