Der ehemalige Privatsekretär von Diana und Charles ist tot

Sir Christopher Airy, der ehemalige Privatsekretär von Diana und Charles, ist mit 91 Jahren gestorben. Er diente dem Paar in der Zeit, als ihre Ehe bereits schwer belastet war.

Er dürfte hinter den Palastmauern so einiges mitbekommen haben: Generalmajor Sir Christopher Airy war knapp ein Jahr lang der Privatsekretär von Prinzessin Diana (1961-1997) und König Charles (76) - zu einer Zeit, in der ihre Ehe bereits stark in der Krise steckte. , starb der einstige Palastmitarbeiter bereits am 7. April im Alter von 91 Jahren.

Vom Militär in den Palast

Airy hatte zunächst Karriere in der britischen Armee gemacht. Er trat 1954 dem Militär bei und stieg stetig auf, bis er 1986 Generalmajor der Household Division und General Officer Commanding des London District wurde. Nach seinem Ausscheiden aus dem Militär im Jahr 1989 wurde Airy zum Knight Commander des Royal Victorian Order ernannt, nachdem er zuvor den Order of the British Empire erhalten hatte.

Als Kommandeur der Household Division war er der britischen Königsfamilie ein vertrautes Gesicht geworden. Die Ernennung von Sir Christopher zum Privatsekretär von Charles, damals noch Prinz von Wales, und Prinzessin Diana wurde Ende 1989 bekannt gegeben. Mitte 1990 trat er seine neue Stelle an. Doch Sir Christopher musste wohl sehr schnell feststellen, dass die Rolle nicht seinen Erwartungen entsprach.

1991 trat er als Privatsekretär wieder zurück

Ein Höfling, der im 2022 erschienenen Buch "Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown" von Valentine Low zitiert wird, sagte, das "grundlegende" Problem sei gewesen, dass Airy "nicht hineinpasste". Low beschreibt detailliert, wie frustriert Airy über die zunehmende Kluft zwischen den jeweiligen Angestellten von Charles und Diana war, als die Spannungen in ihrer Ehe zunahmen. Ein Zeitgenosse beschrieb ihn als "überhaupt nicht passend" und "völlig von einem anderen Planeten". "Er war sehr charmant, sehr vornehm, sehr Household Cavalry. Aber er war sehr naiv, was die Funktionsweise der Welt da draußen angeht."

Er sei zum Beispiel überhaupt nicht auf Charles' wachsende wohltätige Interessen eingestellt gewesen. Airy habe Mühe gehabt, die "Unterschiede zwischen den verschiedenen Organisationen des Prinzen zu verstehen. Er muss unglücklich gewesen sein. Wir redeten alle über Abkürzungen, all dieses karitative, ehrenamtliche und staatliche Zeug, und Christopher war völlig verloren."

So hatte Airy die Rolle als wichtiger Vertrauter des Prinzenpaares nur knapp ein Jahr lang inne. Sein Rücktritt wurde im Mai 1991 bekannt gegeben.

Im Jahr darauf gaben Charles und Diana ihre Trennung bekannt. 1996 folgte die Scheidung. Nur ein Jahr später kam die Mutter von Prinz William (42) und Prinz Harry (40) bei einem Autounfall in Paris ums Leben.