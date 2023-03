David Hasselhoff kommt nicht nach München: Was ist der Grund für die Absage der Tour?

David Hasselhoff kommt nicht nach München. Alle Konzerte des US-Stars wurden abgesagt.

Traurige Nachrichten für die Fans von David Hasselhoff. Der Sänger und Schauspieler wollte eigentlich am 31. März 2023 in der Olympiahalle München auftreten. Jetzt wurde bekannt, dass die komplette Tour abgesagt werden muss. Was ist der Grund dafür?

Kein Auftritt in München: David Hasselhoff sagt Tour ab

Wie der Olympiapark München mitteilt, wird die Tour von David Hasselhoff abgesagt. "Eigentlich wollte David Hasselhoff am 31. März die Olympiahalle zum Brodeln bringen – nun muss der Entertainer seine komplette Tour krankheitsbedingt absagen."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Krankheitsbedingte Absage: Wie geht es David Hasselhoff?

Der Schauspieler und Musiker, der in den Neunzigern große Erfolge mit seinem Hit "Looking for Freedom" feierte, sollte im Rahmen seiner "Party your Hasselhoff"-Tour in zahlreichen deutschen Städten, darunter Berlin, Hamburg und Hannover, auftreten. Woran David Hasselhoff erkrankt ist und deshalb nicht auf die Bühne kann, ist bislang nicht bekannt. Der US-Star hat sich noch nicht öffentlich zu der Absage geäußert.

Für München ist es bereits die zweite Konzert-Absage innerhalb weniger Tage. Am Dienstag verkündete der Olympiapark, dass Justin Bieber nicht in die bayerische Landeshauptstadt kommen werde. Die Fans werden wohl entsprechend enttäuscht sein, dass sie ihr Idol nicht aus der Nähe bewundern können.