Justin Biebers Mega-Konzert in München gecancelt: Was ist der Grund für die Absage?

Justin Bieber wollte am 9. März eigentlich in der Olympiahalle München auftreten. Doch jetzt wurde bekannt gegeben, dass sein Konzert nicht stattfinden wird. Was steckt hinter der Absage?

28. Februar 2023 - 15:22 Uhr | AZ

Der München-Auftritt von Justin Bieber wurde abgesagt. © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Diese Nachricht dürfte die Münchner Fans von Justin Bieber hart treffen. Das Konzert in der Olympiahalle am 9. März 2023 wird nicht stattfinden. Wie der Olympiapark München bekannt gegeben hat, muss der Auftritt des kanadischen Popstars im Rahmen seiner "Justice World Tour" abgesagt werden. Konzert-Absage: Justin Bieber kommt nicht nach München Im Vorfeld wurde berichtet, dass das Konzert von Justin Bieber verschoben und nach einem Ersatztermin gesucht werde. Jetzt ist klar, dass der Sänger München nicht besuchen wird. "Karten können an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, an der sie gekauft wurden", teilt Olympiapark München via Twitter mit. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert "Ramsay-Hunt-Syndrom": Wie krank ist Justin Bieber? Ob der Gesundheitszustand von Justin Bieber der Grund ist, dass er aktuell nicht auf die Bühne treten kann? Vergangenes Jahr hatte der 28-Jährige offenbart, dass er an dem "Ramsay-Hunt-Syndrom" leidet. In einem Video zeigte er die Auswirkungen der Krankheit – sein Gesicht war teilweise gelähmt und er konnte mit einem Auge nur noch schwer blinzeln. Bislang hat er sich zu dem abgesagten München-Konzert noch nicht geäußert. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Dagegen zeigt sich der kanadische Popstar auf Instagram gut gelaunt, teilt Schnappschüsse mit Ehefrau Hailey und zeigt sich auf Partys mit Promi-Freunden wie Pharrell Williams. Der Grund für die Absage seines München-Konzerts wurde noch nicht bekannt gegeben.