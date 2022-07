Date mit der Ex: Andrej Mangold trifft ehemalige Freundin in TV-Show

Im TV hat Andrej Mangold als "Der Bachelor" 2019 nach der Liebe gesucht. Jetzt dreht er den Spieß um und trifft für eine Show seine Ex-Freundin. Ob das gut ausgeht?

Für die meisten Leute dürfte ein romantisches Date mit dem oder der Ex nicht infrage kommen. Andrej Mangold scheint damit aber kein Problem zu haben und lässt sich dabei sogar von TV-Kameras begleiten. Mit welcher ehemaligen Herzensdame trifft er sich?

Andrej Mangold datet Ex: Es ist nicht Jennifer Lange

2019 wurde Andrej Mangold durch seinen Auftritt als "Der Bachelor" deutschlandweit bekannt. Er verteilte an die liebeshungrigen Kandidatinnen fleißig Rosen, bis nur noch eine übrig blieb: Jennifer Lange. Doch sie ist allerdings nicht die Ex, die der Basketball-Profi und TV-Star in der Show "Eating with my Ex" (seit 14. Juli auf discovery+) trifft.

Ist die Ex-Freundin von Andrej Mangold bekannt?

Bei der Verflossenen von Andrej Mangold handelt es sich um Pauline Fernández. Die 34-Jährige war über vier Jahre mit dem Bachelor liiert, bevor der seine TV-Karriere startete. Bislang ist sie im Reality-Fernsehen noch nicht in Erscheinung getreten.

Ex Pauline war mit Andrej Mangold vor dessen Bachelor-Karriere zusammen. © discovery+

Warum haben sich die beiden überhaupt getrennt? Darüber sagt Andrej Mangold im Gespräch mit " ": "Ich habe mich damals bei meiner schweren Knieverletzung zu wenig unterstützt gefühlt." Nach dem Liebes-Aus suchte er als Rosenkavalier auf RTL nach einer Frau fürs Leben. Dort sprach er nicht sonderlich gut über seine Ex, weshalb er sich jetzt nochmal zu einem Date mit ihr trifft. "Ich stehe total auf Frieden."

Wird das Date für Andrej Mangold gut laufen?

Ob das funktionieren kann, bleibt abzuwarten. Immerhin gingen der Bachelor und Jennifer Lange nach dem Skandal-Auftritt in "Das Sommerhaus der Stars" nicht unbedingt im Guten auseinander. Der 35-Jährige wetterte im Nachgang sogar über die neue Beziehung seiner ehemaligen Freundin, die mit Musiker Darius Zander liiert ist. Doch damit hat er inzwischen abgeschlossen.

Andrej Mangold und Jennifer Lange haben sich nach dem Skandal-Auftritt in "Das Sommerhaus der Stars" 2020 getrennt. © IMAGO / Oliver Langel

Wie das TV-Date mit der Vorgänger-Ex Pauline ausgehen wird? Erste Szenen der Show "Eating with my Ex" zeigen, dass sie zumindest höflich miteinander umgehen.