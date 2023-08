"Das ist dieses Ekelhafte": Helene Fischer muss sich nach Konzert-Blamage bei Fan entschuldigen

Wenn Helene Fischer eine Bühne betritt, glänzt sie eigentlich mit Perfektion. Doch auf der aktuellen Tour fielen die Auftritte nicht so makellos aus, wie es das Publikum eigentlich gewohnt ist. Die Schlagersängerin leistete sich nun einen Fauxpas, für den sie sich sogar entschuldigte.

Perfekter Gesang, durchgestylte Choreografien und waghalsige Stunts – Helene Fischer ist ein deutscher Superstar, der mit internationaler Konkurrenz wie Beyoncé, Pink und Rihanna mithalten kann. Doch auf ihrer aktuellen Tour ist nicht alles glatt gelaufen. Noch vor ihrem ersten Konzert verletzte sich die Sängerin bei den Proben, aber auch bei den Live-Auftritten ging etwas schief. Vor wenigen Wochen zog sie sich beim Trapez-Turnen eine blutende Kopfwunde zu. Jetzt hat sich Helene Fischer einen Fan-Ausrutscher geleistet, für den sie sich noch auf der Bühne entschuldigt hat. Was ist passiert?

Helene Fischer poltert gegen Fan-Geschenk: "Bah, das ist dieses Ekelhafte"

Am Wochenende trat Helene Fischer erstmals wieder seit dem blutigen Zwischenfall im Rahmen ihrer "LIVE 2023"-Tour in Köln auf und ist dort noch bis zum 2. September in der "LANXESS Arena" zu sehen. Aus den vorderen Reihen ihres Publikums bekam die 39-Jährige ein Geschenk auf die Bühne geworfen, das bei ihr wohl nicht so gut ankam – eine Tüte Fruchtgummis.

Helene Fischer mag keine Gummibären

Wie auf einem Video eines Fan-Accounts auf Instagram zu sehen ist, bedankt sich Helene Fischer erst noch artig für das Präsent, doch dann schiebt sie unter Gelächter des Publikums nach: "Die mag ich eigentlich nicht so gerne." Damit nicht genug, legt die Sängerin nach und erklärt angewidert: "Bah, das ist dieses Ekelhafte."

"Nimm es mir nicht böse": Helene Fischer bittet bei Fan um Nachsicht

Etwas unangenehm wird es für Helene Fischer, als sie die Packung mit der verhassten Süßigkeit umdreht und eine Fan-Notiz darauf entdeckt: "Sag uns bitte morgen, ob sie dir geschmeckt haben." Peinlich berührt versucht sie, den Fauxpas wegzulächeln und meint: "Das habe ich dir jetzt schon beantwortet." Dann platziert sie die Tüte mit den Fruchtgummis am Rand der Bühne und sagt: "Ich lege das mal hier hin, da kommt später schön Feuer raus."

Doch die "Atemlos"-Interpretin scheint aufgrund ihrer Aussagen ein schlechtes Gewissen zu haben und bittet bei dem Fan, der ihr das Geschenk überreicht hat, um Nachsicht: "Nimm es mir nicht böse, okay." In den Kommentaren wird Helene Fischer für ihre natürliche Reaktion gefeiert. "Ich würde es ihr nicht mal übel nehmen können, so niedlich wie sie das sagt", schreibt ein Follower dazu. Ob der Schlagerstar sich auch in München einen derart peinlichen Zwischenfall leisten wird? Ab dem 26. September wird sie für fünf Konzerte im Olympiastadion auf der Bühne stehen.