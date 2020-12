Daniela Katzenberger zeigt sich mit Bikini und Pudelmütze - Weihnachten am Pool?

Daniela Katzenberger wird heuer keine weiße Weihnachten feiern, denn die Kult-Blondine bleibt auf Mallorca. Wie das besinnliche Fest in Corona-Zeiten auf der spanischen Insel für die Familie ausfällt, erklärt sie ihren Fans auf Instagram.

Weihnachten mit Sonnenschein und Temperaturen im zweistelligen Bereich – für die einen ein Albtraum, für die anderen ein perfektes Fest. Daniela Katzenberger feiert dieses Jahr mit ihrer Familie in ihrer Wahlheimat Mallorca. An Heiligabend sind auf der Baleareninsel bis zu 17 Grad drin.

Mit Pudelmütze: Daniela Katzenberger zeigt sich am Pool

Grund genug, sich in Schale zu werfen. Oben Winter, unten Sommer! Auf Instagram zeigt sich Daniela Katzenberger mit einer Wollmütze und einem roten Bikini am Pool. Dazu schreibt sie: "Dezember auf Mallorca. Da kann man nicht meckern."

Corona-konforme Weihnachten für Familie Katzenberger

Auch an Weihnachten gelten in Zeiten der Pandemie Regeln, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. In ihrer Instagram-Story erklärt Daniela Katzenberger: "Dieses Jahr haben wir eigentlich keinen Geschenke-Stress, weil es ist ja sowieso niemand hier."

Auf der spanischen Insel gilt seit dem 15. Dezember Stufe vier des spanischen Corona-Protokolls, wie die " " berichtet. Demnach dürfen auch über die Feiertage nur sechs Personen zusammenkommen – ab 22 Uhr gilt eine strikte Ausgangssperre. Die Katzenberger-Familie zählt mit Daniela, Lucas und Tochter Sophia bereits drei Personen. Gefeiert wird mit Mama Iris Klein und Stiefvater Peter, wie die "Katze" weiter erzählt: "Da wir bei meiner Mutter sind, hat sich das mit dem Geschenke kaufen auch ein bisschen erledigt. [...] Kann ja nur besser werden."

Daniela Katzenberger: Unreine Haut wegen Corona-Maske

Auch in Spanien gilt in vielen öffentlichen Bereichen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung als Pflicht. Daniela Katzenberger trägt selbstverständlich in der Öffentlichkeit eine Maske, beschwert sich aber über die entstehende unreine Haut an Mund und Kinn. "Wir machen das alles, es muss auch sein, da müssen wir alle durch. Aber für die Haut ist es echt Horror", erzählt sie ihren Followern. "Wenn man dann noch, so wie ich, seine Tage kriegt [...] ist man echt am Arsch."