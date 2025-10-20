Daniela Katzenberger in Sorge um Mama Iris Klein: "Hat sich nicht im Griff"

Im Katzenberger-Cordalis-Klein-Clan werden Streitigkeiten gerne mal in der Öffentlichkeit ausgetragen. Kultblondine Daniela Katzenberger hat jetzt eine klare Botschaft an ihre Mutter, Realitystar Iris Klein.

Vom Schwestern-Zoff zwischen Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser bis hin zum Affären-Drama und der Trennungsschlammschlacht bei Iris Klein und Ex Peter – wenn bei dem beliebten Promi-Clan mal was schiefläuft, bekommt das direkt ganz Boulevard-Deutschland mit. Dass Streitigkeiten oft in der Öffentlichkeit geklärt werden, scheint dem bekanntesten Familienmitglied überhaupt nicht zu gefallen. Jetzt richtet die Kultblondine klare Worte an ihre Mutter.

Daniela Katzenberger: So steht sie zu öffentlichen Streitereien von Iris Klein

Zuletzt sorgte vor allem Iris Klein für krawallige Schlagzeilen. Nach der Kurzzeit-Trennung von Partner Stefan Braun hat sich das Paar wieder zusammengerauft. Darauf folgte ein Eklat beim VIP-Event "The Ultimate Hype", als die Katzenberger-Mama in Handgreiflichkeiten mit TV-Bekanntheit Nadescha Leitze verwickelt war. Ihre älteste Tochter hingegen präsentiert sich meist von ihrer gut gelaunten Seite. Für die öffentlichen Auseinandersetzungen ihrer Mutter hat sie nur wenig Verständnis.

"Zoff gibt es überall, nur bei uns kriegt es halt jeder mit", sagt Daniela Katzenberger nun dem Schweizer Blatt "Blick". "Als Realitystar müsste ich sagen, dass das ja normal ist. Aber klar, im ersten Moment denke ich mir schon: Ach ja, Mama." Ihr Ehemann Lucas Cordalis findet noch deutlicher Worte: "Wenn man sich so aus dem Fenster lehnt, wie es meine Schwiegermutter manchmal macht, macht man sich angreifbar. Und das macht uns natürlich auch Sorgen. Wenn sie wieder einen raushämmert, wissen wir, jetzt kommt wieder die Lawine, die über sie hereinbricht."

Katzenberger-Mama als "Zielscheibe für Trittbrettfahrer"

Ein öffentlicher Schlagabtausch kann aber auch gut fürs Geschäft sein, denn immerhin bringt sich der Katzenberger-Cordalis-Klein-Clan damit wieder ins Gespräch. "Davon leben wir ja auch. Wir sind alle sehr emotional und haben ein öffentliches Leben", verrät Daniela Katzenberger weiter. Dennoch spricht sie eine deutliche Warnung an ihre Mutter Iris Klein aus: "Meine Mutter ist sehr emotional. Und die Öffentlichkeit sollte man mit Vorsicht genießen, sie ist wie eine heiße Herdplatte. Man kann sie antippen, aber nicht die ganze Hand drauflegen. Und nach so vielen Jahren muss ich sagen, meine Mutter hat sich noch nicht immer im Griff. Gerade in Beziehungsthemen lässt sie sich leicht triggern und provozieren. Das macht sie auch zur guten Zielscheibe für Trittbrettfahrer, die schnell Presse brauchen."

Ob Iris Klein den gutgemeinten Rat ihrer Promi-Tochter beherzigen wird? Davon ist eher nicht auszugehen. Die Katzenberger-Mama trägt ihr Herz auf der Zunge und lässt sich von niemanden reinreden – das hat sie in der Vergangenheit zur Genüge bewiesen. Aber genau diese Art macht sie als Kandidatin für prominent-besetzte Reality-Shows so begehrt. Bestimmt wird man sie bald wieder in einem bekannten Format mit ihrer streitlustigen Art zu sehen bekommen.