Zwischen Iris Klein und einer TV-Kollegin entfesselte sich ein hitziger Konflikt. Die Mutter von Daniela Katzenberger meldet sich nach dem Streit zurück und fordert mehr Personenschutz.

Am Samstag (4. Oktober) lockte es viele Promis in die Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen (Nordrhein-Westfalen). Beim VIP-Event "The Ultimate Hype" stiegen TV- und Social-Media-Stars in den Boxring, um für Ansehen und Ehre zu kämpfen. Auch Iris Klein (58), die Mutter von Daniela Katzenberger (39), war an der Seite ihres Partners Stefan Braun vor Ort. Obwohl Klein eigentlich nur Zuschauerin war, entfesselte sich auch für sie ein Konflikt – außerhalb des Boxrings. Was ist passiert?

Zoff bei Katzenberger-Mama: "Bier geschüttet!"

Ein auf der Social-Media-Plattform veröffentlichtes Video zeigt hitzige Backstage-Momente von "The Ultimate Hype". Die TV-Bekanntheit Nadescha Leitze wirkt sehr aufgebracht und äußert empört in Bezug auf Iris Klein: "Du hast es als Erstes gemacht, du hast Bier geschüttet!" Klein, die nur wenige Meter entfernt steht, schüttelt ihren nassen Ärmel aus. Allem Anschein nach wurde sie von Leitze mit einem Getränk übergossen und es kam somit wohl zu Handgreiflichkeiten.

Mehrere Männer stehen zwischen den Frauen, die versuchen, die Situation zu deeskalieren. Auch Kleins Partner Stefan Braun ist Teil des Geschehens und wird aufbrausend.

Iris Klein (r.) mit ihrer bekannten Tochter, TV-Blondine Daniela Katzenberger. © imago/Breuel-Bild

Partner von Iris Klein schaltet sich ein: "Du kamst auf uns zu!"

Er scheint seine Partnerin in Schutz nehmen zu wollen, die sich im Video wiederum ruhig verhält. "Du kamst auf uns zu! Du kamst auf uns zu!", brüllt Braun in Richtung von Nadescha Leitze. Die hitzige Diskussion wird weiter angefacht. Ob es nun Iris Klein oder Leitze war, die die Eskalation zu verantworten hat, wissen nur die Beteiligten selbst. Doch Iris Klein meldet sich nun via Instagram zum Drama zurück.

Nach Handgreiflichkeiten: Katzenberger-Mama will mehr Security

Die Mutter von Daniela Katzenberger meint: "Ich brauche noch mehr Bodyguards für die nächsten Veranstaltungen, die mir so manche Personen vom Leib halten." Damit bezieht sie sich offensichtlich auf Nadescha Leitze, die der TV-Zuschauer aus der VOX-Sendung "Goodbye Deutschland" kennen dürfte. Klein fordert also mehr Security und scheint künftige Eskalationen verhindern zu wollen.

Iris Klein meldet sich in einer Instagram-Story zum Streit mit Nadescha Leitze zurück. © Instagram/iris_klein_mama

Gerüchteküche brodelt: Wer hat Streit gefilmt?

Nach der Veröffentlichung des Videos, das den Streit zwischen Klein und Leitze zeigt, kursieren kuriose Gerüchte. Online kamen Vermutungen auf, die besagen, dass ausgerechnet Iris Kleins Erzfeindin Yvonne Woelke (46) die Situation gefilmt habe.

Mit Nadescha Leitze geriet Iris Klein aneinander. © imago/ThomasReiner.pro

Dann schaltete sich Comedian Oliver Pocher (47) ein, der spaßeshalber behauptete, er habe zur Kamera gegriffen. "Der war doch gar nicht da!", klärte Leitze jedoch im Nachhinein auf.