Daniela Katzenberger: Deshalb trägt Tochter nicht ihren Nachnamen

Wenn Mama und Papa nicht den gleichen Nachnamen haben, muss man entscheiden, welchen Nachnamen das gemeinsame Kind annehmen soll. Daniela Katzenberger erklärt nun, warum Tochter Sophia nicht ihren Nachnamen trägt.

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis haben bei ihrer Hochzeit 2016 beide ihren eigenen Nachnamen behalten. Da stand natürlich die Frage im Raum: Welchen Nachnamen soll die gemeinsame Tochter Sophia (geboren 2015) bekommen?

In ihrem Podcast "Katze & Cordalis" verraten die beiden nicht nur, dass das Töchterchen den Namen des Vaters trägt, sondern auch warum: "Mit so einem Nachnamen ist es weiß Gott nicht immer leicht im Leben", schildert Daniela Katzenberger ihre Erfahrungen. "Deswegen heißt unsere Tochter übrigens auch Cordalis", so die Katze im Podcast. Der Name sei außerdem einfach extrem lang. Die kleine Sophia ist mit Mama offenbar einer Meinung: Der Name Katzenberger sei so "mittelgut", erzählt sie.

Daniela Katzenberger: "Es ist eine Schutzmaßname"

Schon 2016 äußerte der TV-Star sich über die Namenswahl der Tochter gegenüber " ": "Ich bin viel mehr unterwegs als Lucas. Er kann auch auf Mallorca arbeiten. Wenn mir etwas passiert, will ich nicht, dass sie dann Katzenberger heißt. In Spanien ist es außerdem so, dass die Kinder immer wie der Vater heißen. Es ist irgendwie eine Schutzmaßnahme: So weiß jeder, dass sie zu ihm gehört."