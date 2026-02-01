Christoph Maria Herbst über Ehefrau Gisi: "Das war ein langsames Wachsen unserer Liebe"

Mario Adorf, Senta Berger und Co.: Mit dem Karl-Valentin-Orden zeichnet die Narrhalla traditionell Promi-Größen für ihren Humor aus: Heuer geht der Orden an "Stromberg"-Star Christoph Maria Herbst – welche VIPs noch beim Ball im Deutschen Theater waren und was der Ordensträger über seine Liebste verrät.

Erst der Karl-Valentin-Orden und dann noch einen dicken Kuss von Frau Gisi: Für Christoph Maria Herbst lief der Narrhalla Ball im Deutschen Theater ziemlich gut.

Bombenstimmung mit mehr als 1000 Gästen am Samstagabend beim traditionellen Narrhalla Ball "Soirée Münchner Leben" im Deutschen Theater: Draußen, am roten Teppich, wird die Ankunft des diesjährigen Preisträgers des begehrten Karl-Valentin-Ordens spannungsvoll zelebriert, die fesche Garde steht am Eingang Spalier.

Christoph Maria Herbst schwärmt von Ehefrau Gisi

Und schon ist er da – Christoph Maria Herbst (59). Das "dreifache, kräftige Narrhalla", Schlachtruf des alteingesessenen Münchner Faschingsvereins, hat der TV-Star, der in Köln lebt, vorher geübt. "Grüß Gott, mein Name ist Herbst", sagt er launig in die Runde, zieht Ehefrau Gisi an sich und schwärmt: "Sie schaut auf Fotos einfach immer besser aus als ich."

Der Preis für humoristisches Schaffen wurde seit 1973 an Größen wie Sigi Sommer, Mario Adorf, Senta Berger, Maria Furtwängler, Thomas Gottschalk, Dieter Hallervorden, Monika Gruber, Volker Heißmann und Martin Rassau oder im letzten Jahr an Günther Jauch verliehen. Narrhalla-Präsident Matthias Stolz resümiert: "Wir setzen uns dafür ein, dass das Brauchtum lebendig bleibt."

Laudator Moritz Netenjakob (v.l.) und Narrhalla-Präsident Matthias Stolz mit dem diesjährigen Träger des Karl-Valentin-Ordens, Schauspieler Christoph Maria Herbst. © imago

Alana Siegel kommt mit Halbschwester Ruby: "Fühlen uns wie Schwestern"

Unter anderem mit dabei: Amtierende und ehemalige Faschingsprinzessinnen und -prinzen, der bayerische Justizminister Georg Eisenreich, der Moderator des Abends, Markus Othmer, das Volksmusik-Duo Marianne und Michael Hartl, Sängerin Angela Wiedl, Model und Moderatorin Alana Siegel (28, Tochter von Ralph Siegel aus der Ehe mit Dagmar) mit Ruby (15), die Laura Siegel mit in die aktuelle Ehe des Hitkomponisten brachte: "Wir verstehen uns super und fühlen uns wie Schwestern."

Sängerin Angela Wiedl mit Tochter Gina Maria (l.) und die beiden Siegel-Töchter Alana Siegel mit Halbschwester Ruby (r.) feiern mit beim Narrhalla-Ball. © babiradpicture/RomanBabirad

Christoph Maria Herbst: Dieser verrückte Zufall verbindet ihn mit Karl Valentin

Auf der Bühne spricht Herbst schließlich die magischen Worte: "Ich nehme den Karl-Valentin-Orden 2026 an!" Im letzten Jahr war der Schauspieler (u. a. "Stromberg", "Extrawurst") mit dem Bayerischen Filmpreis geehrt worden. "Den hab ich von Ministerpräsident Markus Söder, den Karl-Valentin Orden jetzt von der Narrhalla bekommen – eine deutliche Steigerung!" Und was verbindet Herbst mit Karl Valentin? "Er ist an einem 9. Februar gestorben und ich bin an einem 9. Februar geboren. Sollte ich etwa aus seiner Asche erstanden sein?", scherzt er erneut.

Marianne und Michael Hartl sind auch mit dabei. © imago

Freund des Schauspielers hält persönliche Laudatio auf Christoph Maria Herbst

Moritz Netenjakob, Kabarettist, Drehbuchautor und langjähriger Herbst-Freund, hielt eine der wohl schönsten Ansprachen: "Wenn ich mit Christoph durch die Stadt gehe, wundere ich mich oft über die Blicke, ich vergesse ja immer, er ist berühmt. Aber er ist nicht abgehoben, im Gegenteil: Er redet mit jedem, ist erfüllt von Demut und Dankbarkeit - und damit ein Vorbild in Zeiten der medialen Schaumschlägerei."

Stefanie Sick und Antoine Monot jr. sind ebenfalls unter den Gästen der Verleihung des Karl-Valentin-Orden im Deutschen Theater. © imago

Das verrät der "Stromberg"-Star über seine Liebe zu Frau Gisi

Später antwortet Christoph Maria Herbst der AZ auf die Frage, ob er von Haus aus ein spaßiger Mensch sei: "Schon nach dem ersten Kaffee bin ich gut drauf! Und lache gerne über Missgeschicke, vor allem über eigene. Ich habe eine Charaktereigenschaft entwickelt - oder schon in die Wiege gelegt bekommen -, nämlich die, mich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Quasi ein karnevalistischer Wesenszug."

Und wo hat er seine Frau Gisi (verheiratet seit 2012) kennengelernt? "In Köln! Wir sind immer umeinander herumscharwenzelt. Aber es gibt nicht den einen Schlüsselmoment – das war ein langsames Werden, ein Wachsen unserer Liebe."