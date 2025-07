Eigentlich ist Christine Neubauer in Palma de Mallorca zu Hause. Doch ihrer Heimatstadt München bleibt die Schauspielerin tief verbunden, wie sie der AZ verraten hat. Derzeit weilt sie mal wieder in der bayerischen Metropole – und überzeugt Fans dort mit ihrem Stilbewusstsein.

Am vergangenen Samstag (28. Juni) fiel der Startschuss für das 42. Filmfest München. Zur Eröffnungsgala am Gasteig HP8 erschienen zahlreiche Prominente aus Film und Fernsehen – und auch Christine Neubauer (63) war unter den Gästen. Nachdem die Schauspielerin noch vor wenigen Tagen ihren Geburtstag in Palma de Mallorca gefeiert hatte, verschlug es sie also mal wieder in die bayerische Metropole. Und die AZ weiß, welche Bedeutung München wirklich für Christine Neubauer hat.

Christine Neubauer in München: "Braucht keine vielen Worte"

Auf Instagram teilt Christine Neubauer ein privates Foto, das anlässlich der Filmfest-Eröffnungsgala am Samstag entstanden ist. Mit Wallemähne, rotem Handköfferchen und schwarzem Einteiler hatte sich die Schauspielerin für den türkisfarbenen Teppich zurechtgemacht. Und auf Instagram zeigen sich Fans von der Optik der 63-Jährigen begeistert.

Eine Dame schreibt: "Ganz toll gekleidet, wie immer." Eine andere findet: "Es braucht keine vielen Worte, Traumfrau!" Ein Fan möchte Christine Neubauer wissen lassen: "Einfach wow! Eine tolle Zeit in München!" Und eine weitere Followerin kommentiert unter den privaten Schnappschuss: "Du hast immer so eine gute Energie und positive Ausstrahlung, das steckt richtig an! Bitte mehr davon!"

Christine Neubauer zur AZ: "Ich bin Bayern zutiefst verbunden"

Dass Christine Neubauer auf den neuesten Aufnahmen so strahlt, dürfte kein Zufall sein. Vor wenigen Wochen hatte die Schauspielerin im persönlichen AZ-Interview von der bayerischen Metropole geschwärmt: "München war und ist meine Heimat und ich bin Bayern zutiefst verbunden." Und auch ihr Lebensgefährte José Campos (58) könne mit ihren Wurzeln viel anfangen, wie sie verraten hatte: "Mein Partner mag meine Heimat und wie gut ihm unsere Tracht steht, kann man auf diversen Fotos sehen."

Auf der Wiesn: Christine Neubauer mag den Anblick ihres Partners José in bayerischer Tracht. © imago/Eventpress

Wie lange Christine Neubauer in München verweilen wird, bleibt nun abzuwarten. Sicherlich freut sich auch Mama Lydia auf die gemeinsamen Stunden in München. Das Filmfest München läuft noch bis zum 7. Juli 2025 und präsentiert in den kommenden Tagen zahlreiche nationale wie internationale Filmproduktionen.