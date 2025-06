Filmfest München: Rosalie Thomass' kleine "Tatort"-Beichte

Trotz tropischer Temperaturen feierten 1.600 geladene Gäste die Eröffnung des 42. Filmfest München. Stars wie Maria Furtwängler, Cathy Hummels und Rosalie Thomass trotzten der Hitze auf dem türkisfarbenen Teppich.

Das 42. Filmfest München ist am Samstagabend bei tropischen Temperaturen mit einer glanzvollen Eröffnungsgala im Gasteig HP8 gestartet. Rund 1.600 geladene Gäste feierten den Beginn des renommierten Festivals und ließen sich von der Hitze nicht abschrecken. Auf dem türkisfarbenen Teppich tummelten sich zahlreiche Prominente, darunter Veronica Ferres, Uschi Glas, Michaela May, Jutta Speidel und Christine Neubauer. Den Eröffnungsfilm "The Ballad of Wallis Island" von Regisseur James Griffiths präsentierten die Hauptdarsteller Tim Key und Tom Basden ebenfalls persönlich auf dem roten Teppich.

"Tatort"-Stars, Münchner Stolz und sommerliche Leichtigkeit

Besonders im Fokus standen zwei "Tatort"-Kommissarinnen: Schauspielerin Maria Furtwängler nutzte eine Drehpause für ihren Besuch der Filmfest-Opening-Night. "Jetzt habe ich gerade einen Film abgedreht. Und ab nächster Woche drehe ich wieder 'Tatort'", erklärte die Charlotte-Lindholm-Darstellerin der Nachrichtenagentur spot on news. "Wann immer ich nicht drehe, bin ich hier", fügte sie hinzu. Ihr nächster Krimi wird im Oktober ausgestrahlt.

Ein besonderer Auftritt war auch der von Rosalie Thomass, die erst kürzlich als neue Franken-"Tatort"-Kommissarin bestätigt wurde. Das große Medienecho habe sie "ehrlich gesagt etwas unterschätzt", gestand die Schauspielerin. "Ich dachte: Ach toll, ich mach jetzt mal einen coolen Film mit Fabian Hinrichs im Jahr", erklärte sie lachend ihre anfängliche Naivität bezüglich des "enormen Interesses" am "Tatort"-Format.

Die Münchner Schauspielerin schwärmte aber auch von ihrer Heimatstadt: "Gefühlt möchte ich immer sagen: Willkommen in München, ich zeig euch jetzt meine schöne Stadt." Besonders freue sie sich, wenn die "ganzen Berliner und coolen Kölner kommen und dann mal sehen, wie toll und gar nicht nur Schicki-Micki es hier ist", so Rosalie Thomass.

Schauspielerin Aglaia Szyszkowitz brachte die Atmosphäre des Münchner Filmfests auf den Punkt: "Die sommerliche Leichtigkeit..." sei das Besondere. Gegen das "Frieren auf der Berlinale" sei die Hitze "völlig in Ordnung. Man springt vorher oder nachher in die Isar und man geht barfuß. Es ist einfach ein Luxus."

Debüts und Wiedersehen

Für Cathy Hummels war es eine Premiere: "Es ist mein erstes Filmfest", verriet die Unternehmerin und Influencerin im Hingucker-Look mit XXL-Heels. Sie erwarte "eine tolle Komödie" ["The Ballad of Wallis Island", Red.] und freue sich "auf neue Bekanntschaften". Nach ihrer Rolle in "Sturm der Liebe" hofft sie auf weitere Projekte: "Ich will mit Leistung überzeugen, nicht mit Schlagzeilen."

Marie Nasemann erschien zum nächsten großen öffentlichen Auftritte nach ihrer Trennung. Keine Sorge vor den ständigen Nachfragen dazu? Die Schauspielerin und Podcasterin zeigte sich entspannt: "Ich gehe ja eh mit vielen Themen generell sehr offen um und jetzt sprechen wir auch im Podcast wieder miteinander und es macht total Spaß." Sie hoffe damit den ein oder anderen "getrennt erziehenden Eltern ein bisschen was mitgeben können".

An diesem Abend freute sie sich besonders auf "Menschen aus der Branche, mit denen ich schon zusammen gedreht und gearbeitet habe". Man wachse bei einem Filmdreh wahnsinnig zusammen und verliere sich danach wieder aus den Augen. "Und wenn man sich dann an so einer Veranstaltung wie heute wiedersieht, ist es immer sehr herzlich, weil man doch sehr viele Emotionen und Situationen miteinander geteilt hat", so Nasemann.

Die Eröffnungsgala endete mit einer großen Party, bei der die Gäste trotz der anhaltenden Hitze bis spät in die Nacht feierten. Das 42. Filmfest München läuft noch bis zum 7. Juli 2025 und präsentiert in den kommenden Tagen zahlreiche nationale und internationale Filmproduktionen.