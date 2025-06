Marisa Burger über "Rosenheim-Cops"-Aus: "Wenn eine Tür zugeht"

Beim Weißwurst-Frühstück auf der Dachterrasse des Bayerischer Hofs trifft die AZ auf die Schauspielerinnen Marisa Burger und Christine Neubauer. Bei sommerlich-heißen Temperaturen trifft sich die Branche zum gemütlichen Beisammensein.

Im Rahmen des Münchner Filmfests lud Ziegler Film rund 100 Größen aus der Filmbranche zum Weißwurst-Frühstück auf die Dachterrasse des Hotels Bayerischer Hof, unter anderem die Schauspieler Hannes Jaenicke, Aurel Manthei, Golo Euler, Nina Gummich, Anja Kling, Helena Zengel, Nele Kiper, die Regisseure Dennis Gansel, Volker Schlöndorff, Hotelchefin Innegrit Volkhardt, Produzentin und Autorin Dagmar Konsalik und viele mehr.

Michael Roll und Marion Kracht kommen auf Einladung von Regina Ziegler

Schauspieler Michael Roll erklärte sogleich: "Das Filmfest ist eine wunderbare Gelegenheit, einfach viele Leute zu treffen, die man das ganze Jahr über gar nicht so sieht. Ziegler Film ist ja quasi mein durchgehender Auftraggeber durch meine Rolle in der ZDF-Serie ‚Lena Lorenz‘, also gebietet es auch die Dankbarkeit und Höflichkeit, dieser Einladung zu folgen", formulierte es Roll.

Und Kollegin Marion Kracht (u.a. "Der Usedom Krimi") fügte hinzu: "Die letzten beiden Jahre konnte ich nicht dabei sein, bin ich doch auch unter die Sänger gegangen und am Opernhaus in Bonn. Dabei mag ich das Festival so gern, es ist für mich immer ein bisschen wie nach Hause kommen."

Seit 52 Jahren ist Ziegler im Filmmetier

Gastgeberin Regina Ziegler (81), TV-Produzentin und Grande-Dame des deutschen Films, die das Erfolgsunternehmen (insgesamt fast 600 Kino- und Fernsehfilme, Dokumentationen sowie TV-Serien) seit 2019 gemeinsam mit ihrer Tochter Tanja führt, sinniere gegenüber der AZ: "München ist nach wie vor eine Filmstadt, erst gestern haben wir einen Film dazu auf Facebook gepostet, eine Liebesklärung, eine Hommage an diese Stadt." Seit 52 Jahren ist Ziegler im Filmmetier. "Damals habe ich mit 60 Mark Eigenkapital klein angefangen und vier eigenständige Produktionsfirmen aufgebaut, neben München noch in Baden-Baden, Köln und Berlin", meinte sie stolz.

In ihrer Ansprache betonte Tanja Ziegler die Wichtigkeit des persönlichen Austausches, guter Gespräche, kreativer Impulse und echtem Miteinander – und eröffnete das Schmankerl-Buffet. "Ich liebe Weißwürste, die lasse ich mir als echte Münchnerin nicht entgehen", rief Christine Neubauer, von Kopf bis Fuß in Lila gekleidet.

Christine Neubauer in München: "Hauptsächlich wegen meiner Mutter"

Noch bis Donnerstag ist Christine Neubauer hier, "aber hauptsächlich wegen meiner Mutter, nebenher nehme ich ein paar Termine wahr", verriet sie. Ihre Mama Lydia (87) sei wohlauf, aber es wäre mal wieder an der Zeit, sie zu besuchen, sagte La Neubauer. "Im Gegensatz zu meiner Wahlheimat Mallorca ist es hier abends angenehm kühl und besser für die Frisur! Auf Mallorca hat es gerade durchgehend 30 Grad."

Christine Neubauer besucht in München natürlich auch Mama Lydia © Daniela Schwan

Alles, was sie für ihre Teilnahme bei "Let’s Dance" im Mai zurückgestellt habe, hole Christine Nebauer jetzt nach: "Ich habe einen nahenden Abgabetermin für einen Mallorca-Reiseführer für Polyglott", strahlte Neubauer, die für die Tanzshow zehn Kilo abgenommen hatte. "Aber ein bisserl was habe ich schon wieder drauf, darüber bin ich ganz froh".

Wolfgang Fierek machte indes ein paar coole Posen für die AZ-Schnappschüsse und wedelte mit einem gelben Fächer durch die Luft.

Marion Kracht, Regina Ziegler und Wolfgang Fierek © Daniela Schwan

"Aber mir macht aber die Hitze nichts aus, ich bin ja viel drüben in Arizona in den USA und dadurch an sehr hohe Temperaturen gewöhnt", erzählte er, bestens gelaunt. "Mir geht’s gut, ich bin gut drauf, was will man mehr?", so Fierek, der in diesem Jahr nur bei ausgesuchten Filmfestveranstaltungen dabei ist: "Hier und beim ZDF, das ist ja auch mein Auftraggeber".

Marisa Burger zeigt sich nach "Rosenheim-Cops"-Aus optimistisch: "Schaue, wo die Reise für mich hingeht"

Ferner unter den Ehrengästen: Marisa Burger, bis Oktober steht sie noch für die ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" als Polizei-Sekretärin Frau Stockl vor der Kamera. Und dann, wie geht’s weiter für die beliebte Schauspielerin? Urlaub, Weltreise? "Nein! Ich schaue, wo die Reise beruflich für mich hingeht", gab sie zu. Denn in dieser Branche wäre man ja oftmals recht schnell weg vom Fenster. "Aber ich denke mir: wenn eine Tür zugeht, geht die nächste Tür auf! Ich bin guter Dinge."

Marisa Burger kommt mit Radl zum Filmfest-Event

Das Münchner Filmfest sei für sie "sehr wichtig, eine Art Klassentreffen", so Marisa Burger, die mit dem Radl und ihrem Berliner Spezl, dem TV-Autor und Produzenten Hanno Hackfort (u.a. "4 Blocks") unterwegs war. Ihr diesjähriger Filmfest-Dresscode: "Fächer, weite, luftige Kleider und vor allem bequeme Schuhe". Einen Tipp für heiße Sommertage hat Marisa Burger auch gleich parat: "Ich dusche jeden Morgen kalt, trinke viel Wasser, nehme täglich Elektrolyte zu mir – und suche mir ansonsten, so oft es geht, schattige Plätze."