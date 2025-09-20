Christine Neubauer im Glück: Familie ist heimlich gewachsen

Strahlend und stolz zeigt sich Schauspielerin Christine Neubauer an der Seite ihres Sohnes. Nach Jahren voller Streitigkeiten posiert Lambert Dinzinger jr. wieder für die Fotografen – und präsentiert sein Liebes-Glück in München.

Versöhnung nach jahrelanger Funkstille: Christine Neubauer (63) und ihr Sohn Lambert Dinzinger jr. (31) zeigten sich in München erstmals wieder Seite an Seite. Jahrelang war es ruhig um den 31-Jährigen gewesen. Nun wurde publik, dass er sich heimlich verlobt hatte. In München stellte er am Donnerstagabend seine wunderschöne Partnerin Maha der breiten Öffentlichkeit vor.

Nach Streit und Zoff: Christine Neubauer zeigt sich mit Sohn

Es ist ein Bild, das viele lange nicht mehr für möglich gehalten hätten: Christine Neubauer und Sohn Lambert Dinzinger jr. strahlten beim "Heidifest" in München gemeinsam auf dem roten Teppich, der eigentlich eine Blumenwiese im Innenhof des Hofbräuhauses gewesen ist. Damit endet eine jahrelange Eiszeit: Seit der Trennung von Lamberts Vater vor 14 Jahren war das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn extrem schwierig.﻿ Dinzinger jr. lebt seit zwei Jahren in Dubai und hat sich ein neues Leben aufgebaut.

Die Familie ist gewachsen: Neubauer-Sohn mit Emirati verlobt

Jetzt folgte der öffentliche Neuanfang. Mit dabei: Lamberts Verlobte Maha, die in einem roten Dirndl funkelte. Die Familie ist gewachsen! Der 31-Jährige wich den ganzen Abend nicht von ihrer Seite, begleitete die Emirati fürsorglich und aufmerksam durch die Veranstaltung. Das Paar zeigte sich vertraut und innig – Lambert legte immer wieder sanft die Hand auf Mahas Bauch, als wolle er die besondere Nähe zwischen ihnen noch unterstreichen. Was für ein Familien-Glück, das noch größer geworden ist.

Für Lambert Dinzinger und seine Partnerin Maha beginnt ein neuer Lebensabschnitt. © BrauerPhotos/G.Nitschke

"Manchmal sagen Bilder mehr als tausend Worte", freute sich Christine Neubauer auf dem "Heidifest" im AZ-Gespräch. Sie möchte sich aber nicht näher zur Versöhnung oder zu anderen freudigen Nachrichten aus der Familie äußern.

Expertin: "Ein öffentlicher Auftritt ist nie der Anfang einer Versöhnung"

Wie aber gelingt es überhaupt, solch einen tiefen Riss nach so vielen Jahren zu heilen? Beziehungsexpertin erklärt in der AZ: "Die Heilung ist ein bewusster Prozess, kein einzelnes Gespräch. Sie basiert auf der Anerkennung des gegenseitigen Schmerzes statt des Kampfs ums Recht haben, auf klaren Regeln für den Umgang im Hier und Jetzt und vor allem auf kleinen, bewiesenen Taten, die langsam neues Vertrauen aufbauen. Ein öffentlicher Auftritt ist daher nie der Anfang einer Versöhnung, sondern immer das sichtbare Symptom, dass diese anspruchsvolle Reparatur im Stillen bereits gelungen ist."

Die Münchner Beziehungsexpertin Hannah Gensch. © Jasmin Breidenbach

Neubauer reist allein nach München – ohne José Campos

Christine Neubauer lebt seit Jahren auf Mallorca. Zum "Heidifest" reiste sie ohne ihren Lebensgefährten José Campos (55) an. "Er ist gerade in Chile", sagte sie der AZ. Wichtiger war der Schauspielerin, in München Zeit mit Mutter Lydia (85) und ihrem Sohn zu verbringen. Ihren mittlerweile zwölf Jahre alten Hund Gismo musste Neubauer schweren Herzens auf Mallorca lassen. Als Hundesitterin sprang eine Münchnerin ein, die sich auch um Neubauers Mutter Lydia in Bayern kümmert.

Christine Neubauer mit ihrer Schwiegertochter in spe und Sänger Bill Kaulitz beim "HeidiFest". © BrauerPhotos/S.Brauer

Die Familien-Zeit mit Sohn Lambert genießt Christine Neubauer nun in vollen Zügen. Beziehungsexpertin Gensch glaubt: "Es kann eine Verbindung entstehen, die oft sogar stärker ist als zuvor. Man nennt dies eine Beziehung 2.0, da sie bewusster, ehrlicher und weniger selbstverständlich gelebt wird. Das neue, realistische Ziel ist dabei nicht eine krampfhafte Harmonie, sondern der Erwerb einer exzellenten Reparatur-Kompetenz, also der gemeinsamen Fähigkeit, Unstimmigkeiten schnell und fair zu klären."

Christine Neubauers Sohn Lambert: Neuer Lebensabschnitt als glückliche Familie

Nach Jahren der Distanz beginnt für die Familie nun tatsächlich ein neues Kapitel. Vor allem das junge Paar wirkte nicht nur verliebt, sondern auch angekommen in einem neuen Lebenskapitel – mit einem Glück, das zwischen den Zeilen mehr verrät, als Worte es könnten.