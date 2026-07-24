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Christian Neureuther erhält besondere Einladung: "Heute zelebrieren wir ein Stück Urbayern"

Felix Neureuther (42) geht in seiner Papa-Rolle voll auf, wie Christian Neureuther (77) jetzt der AZ beim Sommerempfang auf Schloss Schleißheim verrät. Der 77-Jährige schwärmt von der Traumkulisse und dem Ambiente: "Heute zelebrieren wir ein Stück Urbayern."
Autorenprofilbild Steffen Trunk
Steffen Trunk |
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Christian Neureuther mit Sohn Felix
Christian Neureuther mit Sohn Felix © BrauerPhotos

Felix Neureuther genießt sein Familienglück in vollen Zügen. Gemeinsam mit Ehefrau Miriam (36) hat der 13-fache Weltcupsieger vier Kinder: Matilda (*2017), Leo (*2020), Lotta (*2022) und Mats (*2025). Ihr Zuhause hat die sportliche Bilderbuchfamilie direkt neben dem Elternhaus von Christian Neureuther in Garmisch-Partenkirchen gebaut – mit einer Holzkonstruktion ab dem ersten Stockwerk und einer großzügigen verglasten Südseite. So haben die vier Enkel ihren Opa Christian ganz in der Nähe. Eine Konstellation, die der 77-Jährige sichtlich genießt.

Christian Neureuther nimmt besondere Einladung an: "Heute zelebrieren wir ein Stück Urbayern"

Die AZ trifft Christian Neureuther am Dienstagabend beim Sommerempfang von Landtagspräsidentin Ilse Aigner auf Schloss Schleißheim. Zum ersten Mal überhaupt ist er bei der Veranstaltung dabei. Der ehemalige Skirennläufer zeigt sich von der Kulisse begeistert: "Ich bin schon seit so vielen Jahren eingeladen, aber bin tatsächlich heuer das erste Mal beim Empfang dabei. Das Schloss und das Ambiente haben etwas von Versailles. Wirklich beeindruckend! Heute zelebrieren wir ein Stück Urbayern." Passend dazu steht der Empfang in diesem Jahr ganz im Zeichen des Sports und des Ehrenamts.

Felix Neureuther: Mal nicht unterwegs, sondern bei der Familie

Und wo ist Sohn Felix Neureuther? Der ist daheim bei den Kindern, sagt der 77-Jährige der AZ. "Felix ist ja oft auch abends unterwegs und hat zu tun. Heute kann er die vier Kleinen mal selbst ins Bett bringen. Das ist doch toll! Zeit mit ihnen gemeinsam zu verbringen, ist so unglaublich wichtig."

Schönes Wiedersehen: Christian Neureuther, Luise Kinseher und Jürgen Kirner
Schönes Wiedersehen: Christian Neureuther, Luise Kinseher und Jürgen Kirner © BrauerPhotos

Christian Neureuther war beim Empfang auf Schloss Schleißheim in bester Gesellschaft. Er begrüßte Kabarettistin Luise Kinseher mit Küsschen, spielte am Schlagzeug und speiste unter anderem mit "Brettl-Spitzen"-Gastgeber Jürgen Kirner, Charity-Lady Saskia Greipl, Top-Netzwerker Stavros Kostantinidis sowie Ministerpräsident Markus Söder samt Ministern unter den Ehrengästen.

Die Fotogalerie vom Empfang auf Schloss Schleißheim sehen Sie hier.

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3 Kommentare
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  • Chris_1860 vor 18 Stunden / Bewertung:

    Diesen ewigen Neureuther-Grampf als "Top-Artikel" zu kennzeichnen lässt tief in die Motivation des Schreibers blicken...

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  • Der wahre tscharlie vor 17 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Chris_1860

    Wo ist das ein "Top-Artikel"?
    Also in der Print-Ausgabe ist er nicht auf der ersten Seite. Eher auf der Letzten unter "Leute".

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  • zOTTEL am 23.07.2026 00:12 Uhr / Bewertung:

    Ohhhhhhhh mal was von dieser Familie, die man immer in der Werbung sieht...

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