Sommerliche Wirtshaus-Atmosphäre, bayerischer Humor und jede Menge Musik: Der BR zeigt am Sonntag die große Sommer-Ausgabe der "Brettl-Spitzen". Gastgeber Jürgen Kirner begrüßt im Münchner Hofbräuhaus zahlreiche Publikumslieblinge und Newcomer.

Die "Brettl-Spitzen" gehören seit Jahren zu den beliebtesten Musik- und Unterhaltungssendungen des BR-Fernsehens. Am Sonntag (26. Juli) lädt Gastgeber Jürgen Kirner zur mittlerweile 48. Folge des Kultformats ein. Unter dem Motto "Sommerfreuden" erwartet die Zuschauer eine zweieinhalbstündige Mischung aus Musik, Kabarett und bayerischer Lebensart. Los geht's um 20.15 Uhr.

Auf der Terrasse und im Festsaal: Jürgen Kirner feiert im Münchner Hofbräuhaus

Die große Sommer-Ausgabe spielt im traditionsreichen Münchner Hofbräuhaus, wo Kirner gemeinsam mit seiner "Brettl-Spitzen"-Familie für ausgelassene Biergarten- und Wirtshausstimmung sorgen möchte. Geboten wird ein abwechslungsreiches Programm aus traditionellen Liedern, Couplets, Wiener Liedern, satirischen Einlagen und musikalischen Neuentdeckungen.

Viele Publikumslieblinge stehen auf der Bühne

Für die Sommer-Ausgabe hat Jürgen Kirner zahlreiche bekannte Gesichter sowie neue Talente aus Bayern, Franken und Österreich eingeladen. Mit dabei sind unter anderem Conny und die Sonntagsfahrer, Sebastian Reich mit seiner Kultfigur Amanda, Roland Hefter, die Couplet-AG, Tom und Basti, die Pagger Buam, Tobi Boeck, die Geschwister Kainzmaier, das Trio Stubenfliege, Stefan Murr und Dscharli Braun, Schleudergang sowie viele weitere Künstlerinnen und Künstler.

Ein Sommerabend voller Musik, Humor und Tradition

Die Zuschauer erwartet ein bunter Mix aus traditionellen Wirtshausliedern, frechen Couplets, satirischen Pointen und modernen Interpretationen. Neben bekannten Größen der Szene erhalten auch junge Künstler die Gelegenheit, sich einem großen Fernsehpublikum zu präsentieren. Mit der Mischung aus Musik, Kabarett und bayerischer Gemütlichkeit verspricht die Sommer-Ausgabe einmal mehr beste Unterhaltung.