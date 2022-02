Chris Hanisch beschwert sich: "Habe mir Corona beim Beauty-Doc geholt"

Er wollte sich Filler und Botox spritzen lassen – und hat auch noch Corona bekommen! Der Münchner It-Boy Chris Hanisch ist mit dem Coronavirus infiziert, sitzt in der Quarantäne in der Türkei fest und erhebt schwere Vorwürfe.

Chris Hanisch (möchte sein Alter nicht mehr preisgeben) liegt mit Corona im Bett. Der Münchner It-Boy darf die Türkei wegen eines positiven PCR-Tests aktuell nicht verlassen. "Es ist ärgerlich, eigentlich sollte ich längst wieder in Deutschland sein. Ich durfte nicht in den Flieger steigen", sagt er der AZ.

Für Botox und Hyaluron in die Türkei gereist

Der Beauty-Fan flog nach Antalya, "um Schönheitskorrekturen vornehmen zu lassen". Es sei dringend notwendig gewesen, scherzt er. "Frisches Botox ist wieder in der Stirn und die Lachfalten sind auch endlich passé. Filler habe ich mir auch in die Wangen und Lippen spritzen lassen." Freunde hatten ihm den Arzt empfohlen. Doch nach der Behandlung hat Chris Hanisch so gar kein Vertrauen mehr in die Praxis.

Der Münchner It-Boy Chris Hanisch © Privat

Chris Hanisch über Schönheits-Doc: "Zu den Fillern gab's Corona gratis dazu"

"Man kann es sich kaum vorstellen, aber beim Beauty-Doc trug niemand eine Maske. Ich habe mir dort Corona geholt!", schimpft Chris Hanisch, als die AZ ihn in der Quarantäne telefonisch erreicht. "Zu den Fillern gab's Corona gratis dazu!" Generell werden die Corona-Regeln in der Türkei "viel zu lapidar umgesetzt", meint Hanisch. "Trotz Hinweisschildern trägt auch fast niemand in den Restaurants in Antalya eine Maske. Auch das Personal nicht. Das ist doch ein Skandal. Da fehlt es einfach an der Kontrolle."

Promi-Freundin Kader Loth ging vom Schlimmsten aus

Der positive Corona-Test sei für ihn ein Schock gewesen. "Ich rief tatsächlich sofort Kader Loth an", so Hanisch, der bei seiner besten Promi-Freundin Rat suchte. "Sie sollte mich eigentlich beruhigen, stattdessen reagierte sie total panisch", lacht er. "Kader ging vom Schlimmsten aus, sah mich schon im Krankenhaus liegen und meinte, ich hätte besser drei Masken gleichzeitig tragen sollen." Dabei hat Chris Hanisch nur milde Symptome: Schüttelfrost, Kopfschmerzen und Appetitlosigkeit.

Der Münchner ist nach eigenen Angaben doppelt geimpft und wird jetzt noch mindestens fünf Tage in der Türkei festsitzen. Erst dann kann er sich wieder freitesten. "Ich habe so viel zu tun, ich möchte einfach nur raus aus der Quarantäne und nach München fliegen."