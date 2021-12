Wegen Corona: Kader Loth hat Sex mit Kissen vor dem Gesicht

Kader Loth erkrankte im vergangenen Jahr schwer an Covid-19. Noch heute nimmt sie es mit dem Infektionsschutz so genau, dass sogar ihr Liebesleben darunter leidet: Sex gibt es nur noch mit Kissen vor dem Gesicht, Küssen nur noch mit Maske.

Manche nehmen den Infektionsschutz sogar mit ins Bett. Unter anderem die Trash-TV-Ikone Kader Loth (48). , dass sie mit ihrem Partner nur noch Sex habe, wenn ihre Gesichter sich nicht zu nahekommen. "Ich habe nun ein sehr großes, hohes Kissen im Bett, welches mich von meinem Partner trennt. Da hat jeder seine Seite."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Vielleicht sei es übertrieben, so Loth weiter, aber sie sei einfach vorsichtig. Die 49-Jährige infizierte sich im vergangenen Jahr mit dem Coronavirus und entwickelte im Verlauf starke Symptome. So musste sie einige Zeit im Krankenhaus behandelt werden und klagte lange unter Haarausfall. Aus Angst vor einer erneuten Infektion gibt es nun die scharfen Schutzmaßnahmen. "Ich bin nach wie vor traumatisiert", so Loth.

Kader Loth: Küssen nur mit Maske

Deswegen gebe es so gut wie keine Zärtlichkeiten mehr mit ihrem Partner. Auch Küssen fände nur noch mit Maske statt: "Ich kann schon sagen, dass Corona in unsere Beziehung die Zärtlichkeit zerstört hat. Der Gedanke, dass ich mich wieder anstecken könnte, nimmt mir aber jede Lust."