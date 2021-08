Charlène von Monaco soll erneut operiert werden - Albert reist nach Südafrika

Seit Monaten weilt Fürstin Charlène von Monaco aufgrund ihres Gesundheitszustandes in Südafrika. Jetzt soll sie erneut operiert werden. Was teilte das Fürstenhaus offiziell mit, wie ist der Zustand der Fürstin und was weiß man über die Krankheit?

Seit Monaten leben Fürst Albert von Monaco und seine Ehefrau Charlène getrennt. Während sie aufgrund ihres Gesundheitszustandes in Südafrika bleiben muss, verweilt der 63-Jährige in Monaco. Doch auch Gerüchte um eine Trennung des Paares reißen nicht ab. Wie geht es Charlène und was ist über ihren Zustand bekannt?

Charlène von Monaco ist krank: Das ist offiziell bekannt

Seit Mitte März, also seit über fünf Monaten, sitzt Charlène von Monaco in Südafrika fest – auf ärztlichen Rat, heißt es nüchtern in einem Palast-Statement vom 25. Mai. Die Fürstin selbst hat am 6. Juli bei "News24" von einer Infektion berichtet: Eine Hals-Rachen-Entzündung sei der Grund für ihre Reiseunfähigkeit im Flugzeug. Dies ist die offizielle Aussage über die Krankheit und den Gesundheitszustand der 43-Jährigen.

Operation bei Charlène von Monaco: Wie geht es der Fürstin?

Wie französische Medien berichten, muss sich Charlène am Freitag (13. August) einer Operation in Südafrika unterziehen. Der Eingriff soll vier Stunden dauern und unter Vollnarkose stattfinden, wie " " aus einer Pressemitteilung des Palastes erfahren hat. Über ihren Gesundheitszustand ist nichts bekannt.

Fürst Albert reist mit Kindern nach Südafrika

Allerdings soll sich Prinz Albert bald auf den Weg nach Südafrika machen, um seine Ehefrau nach der Operation zu unterstützen. Auch die gemeinsamen Zwillinge Gabriella und Jacques seien bei der Reise dabei.

Südafrika-Reise: Jetzt kann Charlène nicht mehr nach Monaco

Eigentlich plante Charlène nur einen kurzen Aufenthalt in Südafrika, um sich dort gegen die von Wilderei bedrohten Tierarten einzusetzen. Ausgerechnet aus ihrer alten Heimat soll Charlène jetzt nicht mehr wegreisen können – oder dürfen?

Ehe-Aus? Wollen Charlène und Albert die Trennungsgerüchte stoppen?

Viele Royal-Experten und Monegassen glauben, dass dies nur die halbe Wahrheit ist. Die Spekulationen über ein Liebes-Aus werden mit jedem Tag weiter angeheizt, den das Fürstenpaar nicht miteinander verbringt. Und auch Charlènes Liebesbekenntnis zum zehnten Hochzeitstag ließ die bösen Schlagzeilen rund um ein mögliches Ehe-Aus nicht vollständig verstummen. "Er ist mein Fels und meine Kraft und ohne seine Liebe und Unterstützung hätte ich diese schmerzhafte Zeit nicht durchstehen können", schwärmte Charlène am 2. Juli auf Instagram. Ist es ein verzweifelter Versuch, die Trennungsgerüchte zu stoppen? Von einem (drohenden) Ehe-Aus oder einer vorbereiteten Scheidung ist freilich nicht öffentlich die Rede.

Fürst Albert und die Kinder: Einmaliger Besuch in Südafrika

Ehemann Albert und die gemeinsamen sechsjährigen Zwillinge Jacques und Gabrielle haben Charlène bislang nur in der ersten Juni-Woche kurz besucht, seither hat sie ihre Familie nicht mehr persönlich getroffen. Doch kann die Entzündung im Hals-Nasen-Ohren-Bereich tatsächlich so hartnäckig sein, dass ein Flug unmöglich wird?

Der HNO-Arzt Dr. med. Alexander Husner klärt in der "Schweizer Illustrierten" auf: "Eine Reiseunfähigkeit im Flugzeug kann vorliegen, wenn Belüftungsstörungen im Bereich des Mittelohrs oder der Nasennebenhöhlen auftreten." Doch er weiß: "Dass jemand während Monaten quasi festsitzt, ist somit nicht durch eine banale akute virale oder bakterielle Infektion zu erklären und eher mit einer chronischen Problematik."

Fürstin Charlène: Mehr als nur eine Infektion

Fürstin Charlène erklärt noch einmal ausführlich, dass ihre Abwesenheit in Monaco einen medizinischen Grund hat. Viel mehr als nur eine Infektion stecke dahinter. Vor ihrer Reise nach Südafrika ließ sich die 43-Jährige die Nasennebenhöhlen straffen und erhielt ein Knochentransplantat, erzählt sie dem Nachrichtensender "News24". Ihre anschließende Infektion habe sie "erst sehr spät bemerkt". Die Ohren waren da längst stark entzündet. Offensichtlich wird für ein Zahnimplantat mehr Platz in Charlènes Kieferraum benötigt, schreibt das "Hello"-Magazin.

Gerüchte verstummen nach Palast-Statement nicht

Offene Fragen bleiben dennoch. Die Palast-Kommunikation ist nicht entschieden genug und schafft es nicht, gegen negative Berichte anzukommen. Ständig gibt es neue, aufflammende Gerüchte über die Ehe-Krise des Fürstenpaares oder gar über die Scheidung. Und manche Indizien scheinen dafür zu sprechen. Obwohl Albert einen Privatjet besitzt, flog er am Hochzeitstag nicht zu seiner Frau. Einzig Anfang Juni hatte er ihr mit den beiden Kindern einen bislang einmaligen Besuch abgestattet.

Fürst Albert zeigt sich mit den Zwillingen – nutzt Privatjet nicht

Albert nutzt die Abwesenheit seiner Fürstin, um die Kinder Jacques und Gabriella immer häufiger in der Öffentlichkeit zu präsentierten, wie am 9. Juli zum "IAAF Diamond League Meeting". Die öffentlichkeitswirksame Signalwirkung: "Schaut her, ich bin ein guter Vater und schaffe das auch alleine." Andere Beobachter interpretieren dies anders: Die Ehe mit Charlène scheint für ihn eine eher untergeordnete Rolle zu spielen.