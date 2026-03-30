Cathy Hummels erlebte schwierige Jahre als Mutter und Partnerin eines erfolgreichen Fußballers. Oft musste sie beruflich zurückstecken, wenn es ihrem Sohn nicht gut ging. Inzwischen teilen sich die geschiedenen Leute das Sorgerecht auch im Alltag. "Ich hatte keine andere Wahl. Der Vater hat das gleiche Recht wie die Mutter. Ich würde niemals klagen."

Das Verhältnis zwischen Cathy (38) und Mats Hummels (37) war lange angespannt – inzwischen hat sich das Ex-Paar aber zusammengerauft. Vor allem wegen ihres achtjährigen Sohnes ziehen die beiden wieder an einem Strang.

Cathy Hummels wurde erpresst und hatte Stalker: "Wurde psychisch vergewaltigt"

Die AZ trifft Cathy Hummels am Stammtisch mit Grünen-Politikerin Katharina Schulze (40) in München. Die 38-jährige Moderatorin spricht u.a. über den Alltag als berufstätige Mutter, aber auch über psychische Vergewaltigung durch Stalker.

Beruflich voll durchgestartet und Marke etabliert

Cathy Hummels ist selbstständige Unternehmerin. Sie moderiert Events und TV-Shows, schreibt Bücher, ist als Influencerin aktiv und organisiert Veranstaltungen. Die einstige Spielerfrau ist längst eine eigene, erfolgreiche Marke geworden. Doch privat waren die Zeiten nicht immer rosig.

Cathy Hummels über Sohn (8): "War siebeneinhalb Jahre alleinerziehend"

"Ich war eigentlich siebeneinhalb Jahre alleinerziehend", sagt Cathy Hummels der AZ. Während Ex-Mann Mats in Dortmund und Rom spielte, habe sie sich in München um Ludwig gekümmert. Erst nach Mats Hummels' Karriereende als aktiver Fußballer nahm er eine sehr präsente Vaterrolle ein. Das war im Sommer 2025. Der 37-Jährige zog zurück nach München. Hier leben nicht nur Sohn Ludwig, sondern auch seine Eltern und Mats' Bruder. Mit Freundin Nicola Cavanis genießt er sein neues Liebesglück in der bayerischen Hauptstadt.

Hummels-Bub wohnt jetzt auch bei Papa Mats in München

Seit Mats Hummels' München-Umzug sieht er Sohn Ludwig wochenweise. Mit Ex-Frau Cathy einigte er sich auf das sogenannte 50/50-Erziehungsmodell. Der 37-Jährige wollte seinen Sohn nicht mehr nur an den Wochenenden sehen. Familie Hummels ermöglicht ihrem gemeinsamen Sohn nun zwei Zuhause in München.

Cathy Hummels akzeptiert Mats' Entschluss: "Ich würde niemals klagen"

"Ich hatte keine andere Wahl. Der Vater hat das gleiche Recht wie die Mutter. Ich würde niemals klagen. Mein Sohn hat entschieden. Er möchte gleich viel Zeit im Monat mit Mama und Papa verbringen. Er liebt ja auch beide Elternteile gleich. Mittlerweile habe ich mich arrangiert", sagt Cathy Hummels der AZ.

"Der Vater wurde gar nicht in die Verantwortung gezogen"

Jahrelang ging bei Mats Hummels der Fußball immer vor – die Familie musste sich oft unterordnen, meint Cathy Hummels. "Natürlich hätte ich mir mehr Unterstützung gewünscht – gerade dann, wenn ich berufliche Verpflichtungen hatte und Ludwig krank wurde. Der Vater wurde gar nicht in die Verantwortung gezogen, weil er nicht da gewesen ist. Es war leider selbstverständlich, dass er seinem Beruf immer nachkam. Ich war es, die Jobs absagen musste. Es hieß, dass ich mit meiner Selbstständigkeit ja flexibler als ein Fußballer sei."

Doch diese Zeiten sind inzwischen vorbei. Sohn Ludwig hat heute nicht mehr nur eine präsente Mutter in München, sondern auch einen Vater, der fest in seinem Alltag angekommen ist.