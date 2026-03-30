Stalking, Hass und Sorge um die Kinder: Katharina Schulze und Cathy Hummels brechen das Schweigen

Beim gemeinsamen Stammtisch sprechen Moderatorin Cathy Hummels und Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze nicht nur über Politik, sondern auch über Hass im Netz, Stalker-Erfahrungen und den Alltag als berufstätige Mütter. Es wird überraschend privat und ehrlich, wenn es um die Kindsväter Mats Hummels und Danyal Bayaz geht.

Der Alte Simpl ist voll, rund 100 Gäste sind gekommen. Doch statt um Politik oder Glamour geht es an diesem Samstagnachmittag in München um persönliche Erfahrungen, Verletzlichkeit und darum, wie schwer es für erfolgreiche Frauen in der Öffentlichkeit sein kann. Hummels und Schulze haben als Gastgeberinnen zum Stammtisch geladen.

Katharina Schulze über Cathy Hummels: "Haben uns einfach gefunden"

Tatsächlich verbinden die Grünen-Politikerin und die Moderatorin mehr, als man auf den ersten Blick denkt. Katharina Schulze (40) und Cathy Hummels (38) wirken vertraut, fast wie zwei Freundinnen. Dabei kennen sich die beiden erst seit ein paar Monaten persönlich. "Wir haben uns einfach gefunden", sagt Schulze der AZ.

"Frau-Sein im Jahr 2026 ist auf jeden Fall politisch"

"Ich werde oft aufs Frau-Sein reduziert. Das ist in der Politik ähnlich. Wir sind beide Mütter, maximal berufstätig, werden täglich bewertet, beleidigt und leben in einer Welt mit digitaler sowie sexueller Gewalt", so Hummels im AZ-Gespräch. "Frau-Sein im Jahr 2026 ist auf jeden Fall politisch", meint Schulze. Hummels ergänzt: "Ja, gerade mit dem aktuellen Thema von Collien Fernandes."

Katharina Schulze und Cathy Hummels stoßen mit Spezi und Cola an © ABR/Petra Schönberger

Besonders emotional wird es, als Cathy Hummels über ihre eigenen Erfahrungen spricht. "Ich hatte einen Stalker. Dieser Mann heißt Andreas, stand bei mir im Garten und wollte mich heiraten. Der war alkoholisiert und verwirrt. Was ist passiert? Nichts! Weil er ja 'nichts gemacht' hätte."

Cathy Hummels fordert Ausweis- und Klarnamenpflicht im Internet

Doch dabei blieb es nicht. Ein anderer Mann kontaktierte Hummels via Postweg. "Ich wurde psychisch vergewaltigt. Ich habe Drohbriefe bekommen mit ausgedruckten Screenshots meiner privaten Instagram-Nachrichten. Man wollte mich erpressen." Manchmal gehe ihr der Hass sehr nahe: "Ich habe auch schwache Momente." Während Hummels Ausweis- und Klarnamenpflicht in sozialen Netzwerken fordert, hat Schulze Bedenken: "Es ist technisch und rechtlich nicht so einfach. Wir müssen aber Tech-Konzerne stärker in die Verantwortung nehmen, brauchen mehr Personal bei Strafverfolgungsbehörden und müssen uns auch um kritische Männlichkeit kümmern."

Katharina Schulze hatte einen Stalker: "Täter müssen schneller ermittelt werden"

Was viele nicht wissen, aber die AZ erfährt: Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag erlebte Ähnliches. Katharina Schulze hatte einen Stalker! Erstmals spricht die Grünen-Politikerin in der AZ darüber: "Anfangs dachte ich, ich müsse all das als Politikerin aushalten, aber mittlerweile zeige ich konsequent an. Es muss aufhören, dass man sexistischen Sche**, Beleidigungen und Vergewaltigungsandrohungen verschickt. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Ich habe das große Glück, dass ich ein Team habe, das mir hilft beim Filtern der schlimmsten Nachrichten. Täter müssen schneller ermittelt werden. Das ist mein klares politisches Ziel. Eben, weil ich es auch aus eigener Erfahrung kenne."

Katharina Schulze: Termin-Diskussion mit Ehemann wegen Care-Arbeit

Die beiden Frauen sprechen auch offen über ihre Familien. Katharina Schulze erzählt, wie schwierig es manchmal ist, alles unter einen Hut zu bekommen. Unter der Woche sei sie mit den beiden Söhnen (4 und 1) allein in München. Ihr Ehemann Danyal Bayaz (42) ist grüner Finanzminister in Baden-Württemberg und kommt erst zum Wochenende. "Ich übernehme viel mehr Care-Arbeit. Das sage ich ihm schon auch und das weiß er. Mir gelingen all diese Rollen nur mit Hilfe und Unterstützung. Die Großeltern und mein Bruder packen mit an." Mit Ehemann Danyal gebe es zu Hause auch mal Diskussionen: "Wir wägen dann ab, welcher Termin wichtiger und wiederholbar ist."

"Mats' Beruf ging immer vor": Cathy Hummels war siebeneinhalb Jahre alleinerziehend

Auch Cathy Hummels berichtet von Überforderung. "Ich war eigentlich siebeneinhalb Jahre alleinerziehend." Während Ex Mats Hummels (37) in Dortmund und Rom Fußball gespielt hat, blieb Cathy mit Sohn Ludwig (8) in München. "Mats' Beruf ging immer vor. Das stand auch ehrlich gesagt nie zur Diskussion. Natürlich hätte ich mir mehr Unterstützung gewünscht – gerade dann, wenn ich berufliche Verpflichtungen hatte und Ludwig krank wurde. Der Vater wurde gar nicht in die Verantwortung gezogen, weil er nicht da gewesen ist. Es war leider selbstverständlich, dass er seinem Beruf immer nachkam. Ich war es, die Jobs absagen musste. Es hieß, dass ich mit meiner Selbstständigkeit ja flexibler als ein Fußballer sei."

Ex Cathy "würde niemals klagen": Mats Hummels sieht Sohn Ludwig wochenweise

Seit Sommer leben die geschiedenen Hummels' das sogenannte 50/50-Erziehungsmodell. Sohn Ludwig ist wochenweise bei Mutter Cathy und Vater Mats. "Mittlerweile habe ich mich damit angefreundet. Aber ich bin ehrlich: Ich hatte keine andere Wahl. Der Vater hat das gleiche Recht wie die Mutter. Ich würde niemals klagen. Mein Sohn hat entschieden. Er möchte gleich viel Zeit im Monat mit Mama und Papa verbringen. Er liebt ja auch beide Elternteile gleich. Mittlerweile habe ich mich arrangiert", sagt die 38-Jährige der AZ.

Eigentlich sollte der Nachmittag vor allem ein Austausch sein. Zwei Frauen, zwei unterschiedliche Wege – aber ähnliche Erfahrungen. Doch am Ende wurde der Stammtisch deutlich emotionaler und persönlicher als gedacht. Denn egal ob Moderatorin oder Spitzenpolitikerin: Beide kämpfen mit denselben Problemen, nämlich Hass im Netz, Erwartungen von außen und dem ständigen Druck, allem gerecht werden zu müssen.

Die Stammtisch-Bilder mit prominenten Gästen sehen Sie in der Fotostrecke oben.