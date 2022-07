Cathy Hummels über die letzten Jahre mit Mats: "Habe meinen Mann sehr geliebt"

Es sind emotionale Worte, die tief ins Mark dringen. Cathy Hummels spricht über ihr Seelenleben und über den Zustand ihrer Ehe. Seit Monaten gibt es Gerüchte über eine Trennung von Ehemann Mats Hummels.

Bislang haben weder Cathy noch Mats Hummels konkret über den wahren Zustand ihrer Ehe gesprochen. Das einstige Glamour-Paar soll sich auseinander gelebt und getrennt haben. Bestätigt haben das die Moderatorin und der Fußballer öffentlich nie.

Cathy Hummels: "Wollte alles tun, um eine glückliche Ehe zu führen"

Immer wieder machte Cathy Hummels in den vergangenen Wochen Andeutungen, die ein Ehe-Aus betreffen könnten. In "Bunte" spricht die Mutter eines Vierjährigen jetzt über ihr Befinden: "Ich habe gelernt, meine Bedürfnisse an vorderste Stelle zu setzen – nach meinem Sohn." Und weiter: "Das konnte ich lange nicht. Ich wollte alles tun, um eine glückliche Ehe zu führen, habe den Familienalltag organisiert, die Ferien, einfach alles. Und dann hatte ich mit 24 Jahren die schlimmsten Depressionen meines Lebens, mit Panikattacken. Ich habe meinen Mann sehr geliebt und wollte mich um alles immer perfekt kümmern, aber das ging so nicht weiter."

Durch Therapie und viel Unterstützung von Familie sowie lieben Freunden geht es Cathy Hummels wieder gut: "Ich fühle mich frei und voller Power. Das ist ein gutes Gefühl."

Mats Hummels schweigt über Zustand seiner Ehe

Doch Fans sorgen sich dennoch um die Münchner Moderatorin. Immer wieder gibt es neue Schlagzeilen rund um das Privatleben von Mats Hummels. Welche stimmen und was die beiden wirklich hinter verschlossenen Türen vereinbart haben, das wissen wohl nur Cathy und Mats Hummels. Der Kicker mischte sich im Frühjahr lediglich einmal öffentlich ein, als GNTM-Siegerin Céline Bethmann ein Dinner-Date mit ihm publik machte.

Mats Hummels nach Treffen mit Céline Bethmann: "Kontakt ist kein Foul"

"Nutze die aktuelle Aufmerksamkeit für eine wichtige Botschaft", schrieb er in seiner Instagram-Story und verwies dann auf den Schriftzug seines Pullis: "Kontakt ist kein Foul." Dies will im Fußballer-Sprech heißen, dass nicht jede Berührung auf dem Platz auch gleich strafbar, also ein Foul, sein muss. Sollte es klarmachen, dass zwischen Mats und Cathy Hummels längst alles geklärt war?