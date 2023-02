Cathy Hummels präsentiert sich als "Kitty Cat": Fans von rosa Haaren und Nasen-Piercing irritiert

Hat Cathy Hummels tatsächlich eine derart krasse Veränderung gewagt? Die Münchnerin zeigt sich mit neuem Look auf Instagram, trägt die Haare zartrosa und präsentiert einen Nasenring.

So brav sieht Cathy Hummels aktuell nicht mehr aus.

Cathy Hummels, bist das wirklich du? Das dürften sich wohl zahlreiche Fans beim Betrachten ihres neuesten Instagram-Beitrags gefragt haben. Die Münchner Influencerin und Moderatorin präsentiert einen neuen und ausgeflippten Look. Doch nicht jeder Follower ist davon begeistert.

Krasser Look: Cathy Hummels zeigt sich komplett verändert

"Ich liebe Rollenspiele. Nennt mich heute bitte: Kitty Cat", schreibt Cathy Hummels zu dem Foto, das sie komplett verändert zeigt. Ihre langen, braunen Haare sind einem rosa Bob gewichen, dazu trägt sie einen Nasenring. So hat man die Münchnerin noch nie gesehen:

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Neue Frisur für Cathy Hummels?

Was dahinter steckt, hat Cathy Hummels noch nicht verraten. Bei genauerem Hinschauen dürfte allerdings klar sein, dass es sich bei der neuen Frisur nicht um ihre echte Mähne, sondern um eine Perücke handelt. Und auch das Piercing wird höchstwahrscheinlich nicht wirklich durch ihre Nase gestochen worden sein.

Von "super" bis "billig": Cathy Hummels polarisiert bei ihren Fans

Nach dem ersten Schock sind viele Fans begeistert von dem neuen Look der Moderatorin. In den Kommentaren bekommt sie viele Komplimente, wie "hat was von Lady Gaga", "Haarfarbe und Haarfrisur stehen dir super" oder "sieht richtig frech aus".

Aber nicht jedem scheint die neue Aufmachung von Cathy Hummels zu gefallen, es gibt auch wieder einigen Spott. Unter anderem wird sie als "billig" und "verzweifelt" beschimpft. Die selbst ernannten Kritiker machen noch nicht mal vor Sohn Ludwig Halt. "Ich fand dich echt mal cool, aber werde dir nicht mehr folgen, absolut billig! Dein armer Junge muss sich so was von schämen", pöbelt eine Userin.

Was tatsächlich hinter der Aufmachung der Münchnerin steckt, bleibt abzuwarten. Vielleicht hat sie eine neue Rolle angenommen? Oder will sie sich nach der Scheidung von Mats Hummels neu erfinden? Ihre Fans wird Cathy Hummels bestimmt noch aufklären.