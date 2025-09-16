Cathy Hummels pfeift auf Meinung von Wiesnwirt: Kommt ein nerviger Oktoberfest-Trend zurück?

Cathy Hummels ist in heller Vorfreude auf das Oktoberfest. Doch als die Münchnerin jetzt über einen neuen, bereits bekannten Wiesn-Trend spricht, ist ihr die Meinung eines bekannten Wiesnwirts völlig egal.

In nur wenigen Tagen heißt es wieder: "O'zapft is". Am Samstag (20. September) öffnet in München das größte Volksfest der Welt wieder seine Pforten. Mit von der Partie ist selbstverständlich auch Cathy Hummels (37), die seit mehreren Jahren ihr eigenes Oktoberfest-Event – den "Wiesn Bummel" – veranstaltet. Jetzt kommt die Influencerin auf einen möglichen Wiesn-Trend zu sprechen.

Cathy Hummels mit auffälliger Kopfbedeckung: Wiesn-Trend 2025?

Cathy Hummels präsentiert sich in einer Instagram-Story mit einem Stoff-Hendl auf dem Kopf. "Wird dieser Hendl-Hut DER Wiesn-Trend?", kommentiert sie fragend ihren eigenen Beitrag. Die Unternehmerin selbst hat gegen den möglichen Oktoberfest-Trend wohl nichts einzuwenden. Im Video lacht und tanzt sie, während ihr batteriegeladener Hendl-Hut mit den Flügeln schlägt und Musik abspielt. "Den hatte ich ja letztens schon auf", meint Hummels zudem und scheint an der Kopfbedeckung Gefallen gefunden zu haben. Doch mit ihrer Vorliebe für den Hendl-Hut pfeift sie auf die Meinung eines bekannten Wiesnwirts. Peter Inselkammer sprach sich klar gegen die alberne Stoffmütze aus.

Cathy Hummels pfeift auf Meinung von Wiesnwirt: "Lassen wir dann auch nicht ins Zelt rein"

In einem Gespräch, welches Cathy Hummels mit Wirtesprecher Inselkammer vor knapp einem Monat führte, meinte er: "Es gibt ja viele Leute [auf der Wiesn, d. R.], die dann verkleidet sind als Huhn oder so. Die lassen wir dann auch nicht ins Zelt rein." Er stellte demnach klar, dass er kein Fan von Kostümierungen auf dem Oktoberfest ist und solche als Wiesn-No-Go erachtet.

Cathy Hummels zeigt sich mit Hendl-Mütze auf dem Kopf und spricht von einem möglichen Wiesn-Trend. Wirtesprecher Peter Inselkammer ist von der Kopfbedeckung nicht angetan. © Instagram/cathyhummels

Zu solchen No-Gos zählt er wohl auch Hendl-Mützen wie jene, die Hummels trägt. Die Influencerin ist sich dessen bewusst. , welches das Interview zwischen ihr und Inselkammer zeigt, wird Hummels mit einer anderen Hendl-Hut eingeblendet. Ihre Blicke verraten, dass sich die 37-Jährige im Gespräch mit dem Wiesnwirt ertappt fühlt.

Wiesn-Trends 2025: Trachten-Experte klärt in der AZ auf

Cathy Hummels feiert also die Hendl-Mütze als möglichen Wiesn-Trend – dass Peter Inselkammer nichts von der Kopfbedeckung hält, scheint ihr völlig egal zu sein. Doch ob die Hendl-Mütze überhaupt zum Oktoberfest-Trend wird, stellt sich natürlich erst noch heraus.

Wiesnwirt Peter Inselkammer ist kein Fan von Kostümierungen auf der Wiesn. © imago/Bihlmayerfotografie

Doch was ist wirklich heuer bei Frauen und Männern auf dem Oktoberfest angesagt? Der Trachten-Experte Oliver Rauh verriet im AZ-Interview, wie das perfekte Dirndl in der diesjährigen Wiesn-Saison auszusehen hat."Immer noch im Trend sind schmeichelnde warme Beige-Braun-Nuancen, aber man wird viele Grün- und Blautöne flanieren sehen", erklärte er.