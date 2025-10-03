Cathy Hummels genervt von Drohnen-Alarm am Münchner Flughafen: "Es reicht langsam"

Die Meldungen in und um München reißen nicht ab. Während sich das diesjährige Oktoberfest allmählich dem Ende nähert, machen seit Tagen auch Wiesn-fremde Meldungen in der bayerischen Hauptstadt die Runde. Nun reagiert Cathy Hummels auf das große Flugchaos in München.

Es herrscht Ausnahmezustand in München – und das nicht nur auf der Theresienwiese. Nach einer Bombenwarnung am Mittwoch, wegen der das Oktoberfest zunächst geschlossen bleiben musste, legte am Donnerstagabend ein Drohnenalarm teilweise den Flugverkehr lahm. Tausende Reisende waren von der Situation betroffen – und nun meldet sich auch Cathy Hummels (37) zu Wort.

Cathy Hummels am Flughafen: "Ist das versteckte Kamera?"

Für eine Veranstaltung in Hamburg wollte Cathy Hummels am Donnerstagmorgen in München einen Flieger erwischen. Doch in ihrer Instagram-Story ließ sie Fans wissen, dass sie sich zum wiederholten Male nicht auf die Pünktlichkeit der Fluggesellschaft verlassen könne: "Für mich stellt sich die Frage, liebes Lufthansa-Team, bin ich bei der versteckten Kamera?" Mit 1,5 Stunden Verspätung erreichte die Unternehmerin schließlich doch die Hansestadt.

Weil das Alstertaleinkaufszentrum in Hamburg sein 55. Jubiläum feierte, war Cathy Hummels die Reise in den Norden angetreten. In ihrer Instagram-Story teilte die 37-Jährige Eindrücke von dem Business-Event, auf dem unter anderem ein gemeinsamer Shopping-Tag mit ihr verlost wurde. Nach den ereignisreichen Stunden in Hamburg traten Cathy Hummels und ihre Social-Media-Managerin Lena Simet schließlich den Rückflug an – auf dem es wieder zu einer Verspätung kam, diesmal wegen der Bombensichtung über München.

Cathy Hummels ließ Follower an ihrer chaotischen Reise teilhaben und erzählte von mehreren verspäteten Flügen. © instagram/cathyhummels

Cathy Hummels reagiert auf Drohnen-Lage: "Es reicht langsam"

Nach überstandener Heimreise reagiert Cathy Hummels schließlich in ihrer Instagram-Story auf die News-Meldungen. Zum Screenshot einer Meldung über den lahmgelegten Flugverkehr in der bayerischen Metropole schreibt sie: "Und wer saß im letzten Flieger, der dann doch noch landen durfte? Lena und ich, wir waren schon mit dem Flieger auf dem Weg nach Nürnberg."

Nach dem Drohnen-Alarm waren zahlreiche Flüge umgeleitet worden und 3000 Reisende fanden sich am Flughafen gestrandet vor. Auch wenn Cathy Hummels letztendlich doch in München landen durfte, steht an dieser Stelle für sie fest: "Es reicht langsam mit all diesen Ereignissen in München." Und vermutlich würden ihr bei dieser Aussage die meisten Menschen recht geben.