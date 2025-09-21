Cathy Hummels gar nicht Single? Plauderfreudiger Promi-Kollege heizt Gerüchte an

Bei Cathy Hummels steigt die Vorfreude auf ihren "Wiesn Bummel". Viele Promis sind zum eigenen Oktoberfest-Event der Moderatorin geladen. Darunter auch ein Reality-Star, der im AZ-Interview auffällige Andeutungen zu Hummels' Liebesleben macht. Ist die 37-Jährige etwa heimlich vergeben?

Wenn das Oktoberfest bald wieder seine Pforten öffnet, ist Cathy Hummels (37) nicht weit. Die Moderatorin ist für ihre Liebe zur Wiesn bekannt und macht daraus auch ein eigenes Business. Seit mehreren Jahren veranstaltet sie ihren "Wiesn Bummel" – ein VIP-Event, zu dem Promis aus den verschiedensten Branchen geladen sind. 2025 zum ersten Mal dabei ist Reality-Star Paul Janke (43), der vielen noch als RTL-"Bachelor" ein Begriff sein dürfte. Im Interview mit der AZ äußert er sich zu seinem "Wiesn Bummel"-Besuch. Dabei macht er auch auffällige Andeutungen zum Liebesleben von Cathy Hummels.

Promi-Gast von Cathy Hummels verrät: "Hat mich angeschrieben"

Paul Janke verrät gegenüber der AZ, dass er sich sehr auf Cathy Hummels' Event freue. "Ich glaub, da sind nette Leute [...]. Es ist einfach super zum Connecten. Es wird ein super Abend, um den ein oder anderen kennenzulernen", so der 43-Jährige. Janke erkennt also die Möglichkeit, durch Hummels' "Wiesn Bummel" neue Bekanntschaften zu machen. Diese Chance nutze er gern.

Der Reality-Star betont, dass die Einladung zum VIP-Event über Hummels selbst und nicht etwa ihr Team erfolgte. "Cathy hat mich angeschrieben. [...] Ich kenne sie natürlich zum einen von 'Kampf der Realitystars', wo ich Kandidat war und wo Cathy moderiert hat. Insofern gab es schon immer mal Berührungspunkte. So ist das zustande gekommen", schildert der Blondschopf.

Auffällige Andeutung von Paul Janke: Ist Cathy Hummels wirklich Single?

Paul Janke ist derzeit Single und hat die passende Frau noch nicht gefunden. Auch Cathy Hummels ist seit ihrem Liebes-Aus mit Ex Mats (36) im Jahr 2022 offiziell in keiner Beziehung. Könnte sich auf dem "Wiesn Bummel" etwa ein Flirt anbahnen? Janke erklärt im AZ-Interview, er wisse "ehrlich gesagt nicht genau", ob Hummels überhaupt wirklich Single ist. Hat die Unternehmerin möglicherweise längst einen neuen Mann an ihrer Seite? Der einstige RTL-"Bachelor" lässt Raum für Spekulationen.

Reality-Star Paul Janke freut sich auf Cathy Hummels' "Wiesn Bummel". © imago/Future Image

Flirt bei Cathy Hummels und Ex-"Bachelor"?: "Macht sympathischen Eindruck"

Sollte Cathy Hummels nicht vergeben sein, schließt Paul Janke einen Flirt mit ihr wohl nicht komplett aus. Er betont: "Sie macht einen sympathischen Eindruck", meint aber zugleich: "Mehr kann ich dazu gar nicht sagen." Janke könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht "richtig einschätzen", ob es zwischen ihm und der Münchnerin funken könnte. Auch ob sie seinem Typ Frau entspricht, weiß der Blondschopf noch nicht. "Dazu hab ich bisher wirklich zu wenig Zeit mit ihr verbracht", so der 43-Jährige. Doch das könnte sich auf dem Wiesn-Event am Montag (22. September) ändern.

Kurz vor Wiesn stellt Paul Janke klar: "Ich bin kein typischer Trachtenträger"

Obwohl Paul Janke nicht in München wohnt, habe er eine besondere Beziehung zum Oktoberfest, wie er der AZ verrät. Der Wahl-Mallorquiner besuche die Wiesn seit 2014 regelmäßig – "eigentlich jedes Jahr", so der Reality-Star. Er betont: "Ich mag München als Stadt unheimlich gern, nach meinem Geburtsort Hamburg ist es meine zweite Lieblingsstadt."

Die passende Lederhose gehört für Paul Janke zum Wiesn-Besuch dazu. © imago/pictureteam

Bei seinen regelmäßigen Wiesn-Besuchen darf das passende Kleidungsstück für Janke natürlich nicht fehlen. Schöne Trachtenmode gehöre zum Oktoberfest selbstverständlich dazu: "Ich hab mir dieses Jahr noch ne neue Lederhose oder zwei gekauft." Doch wenn die Wiesn vorbei ist, müsse die Lederhose "wieder in den Schrank", ist sich der Reality-Star sicher. "Ich bin [...] kein typischer Trachtenträger, der sie sonst im Alltag trägt", stellt Paul Janke klar.